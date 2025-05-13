Получение такого статуса регулируется несколькими нормативно-правовыми документами.

Иностранцы и лица без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта, могут получить статус участника боевых действий (УБД).

Как сообщило Министерство обороны Украины, получение такого статуса регулируется несколькими нормативно-правовыми документами.

В частности, согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками боевых действий признаются военнослужащие ВСУ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

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В то же время, как пояснили в Минобороны, к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства, которые в соответствии с в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" проходят военную службу в ВСУ.

"Учитывая указанное выше, иностранцы, деятельность которых соответствует требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий. Они должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины", - пояснил директор Департамента социального обеспечения Минобороны полковник Сергей Галимский.

Льготы для УБД

Как сообщал УНИАН, участники боевых действий (УБД) в Украине имеют ряд льгот от государства. Среди них - досрочный выход на пенсию. Во сколько выходят на пенсию УБД в Украине, как начисляется стаж за время военной службы и сколько участники боевых действий могут получать пенсии.

Мобилизованным украинцам и тем, кто служит по контракту, начисляется стаж за время их службы, который учитывается при выходе на пенсию.

Как рассказала УНИАН адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, трудовой стаж продолжает начисляться контрактникам и мобилизованным при условии, что они выполнили боевое распоряжение и несут службу.

"И мобилизованным, и контрактникам во время службы, в том числе и в зоне боевых действий, трудовой стаж продолжает начисляться согласно статье 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", - объясняет адвокат. - Время прохождения лицами военной службы в особый период, который объявляется в соответствии с законом "Об обороне Украины", то есть, в частности, и во время военного положения, засчитывается не только в стаж, но и в выслугу лет".

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