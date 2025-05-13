Ранее президент США намекал на личное участие в переговорах.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся 15 мая в Стамбул на переговоры Украины и России, сообщает Clash Report.

Напомним, ранее Уиткофф заявил, что американский лидер "в ультимативной форме" грозит выйти из процесса урегулирования российско-украинской войны, если стороны конфликта не проведут прямые переговоры.

"Надеюсь, что в скором времени состоится мирный саммит, на котором Зеленский и Путин встретятся лично, чтобы договориться о прекращении войны в Украине", - заявил он.

Видео дня

Переговоры в Стамбуле: возможное участие Трампа

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность поездки в Турцию в четверг, 15 мая, где могут состояться переговоры между Украиной и Россией.

"Я думал о перелете. Я не знаю, где буду в четверг, - сказал Трамп. - У меня так много встреч. Думаю, такая возможность существует, если я считаю, что что-то может произойти".

До этого президент Украины Владимир Зеленский поддержал участие американского лидера в указанных переговорах:

"Я поддержал президента Трампа в идее прямых переговоров с Путиным. Я открыто выразил свою готовность к встрече. И, конечно, все мы в Украине были бы благодарны, если бы президент Трамп мог быть там с нами на этой встрече в Турции".

Вас также могут заинтересовать новости: