По мнению Ступака, агентура Кремля, которая работает из Украины, действует сейчас непрофессионально.

Кремлевский диктатор Владимир Путин вынашивает планы по захвату Одессы - он хочет отрезать Украину от выхода к Черному морю и решать вопрос с российским анклавом - непризнанным Приднестровьем, граничащим с Одесской областью. Об этом OBOZ.UA рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Почему именно Одесса? Понятно, что их не интересует русскоязычное население. Они его убивают, им на него наплевать. Кремль хочет, во-первых - лишить Украину выхода к морю, во-вторых - забыть об аннексии Приднестровья, а в-третьих - создать угрозу для Евросоюза, НАТО", - сказал Ступак.

По его словам, Кремль вынашивает планы по захвату Одессы, другой вопрос - может ли это быть реализовано, насколько желания Москвы соответствуют реальным возможностям. Как отметил Ступак, если до полномасштабного вторжения в Украину можно было предполагать, что намерение это удастся, то теперь оно стало более проблематичным.

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Как пояснил эксперт, ранее, несмотря на аннексию Крыма и боевые действия на Донбассе, граждане Украины посещали оккупированные территории, функционировало железнодорожное сообщение и т.д., и это позволяло Кремлю получать ту или иную информацию. Однако сейчас она поступает в российские спецслужбы из ограниченных ресурсов.

"Такого доступа к власти в Украине, который был раньше, они уже не имеют. На местах их агентура неквалифицированная. Какого-то безработного попросили - он пошел, что-то посмотрел... Это абсолютно не тот уровень. Это должен быть уровень областной администрации, или Офиса президента, или Кабмина, или какого-то министерства. Поэтому, думаю, планы у них есть, но для их реализации ресурсов точно нет", - заявил эксперт.

По его мнению, на сегодня органы государственной власти Украины очень хорошо очистились от кремлевского влияния, хотя определенный контингент в стране все еще остается. Например, кто-то залег на дно, украинская спецслужба знает о нем, но нужная информация отсутствует. Среди притаившихся коллаборационистов могут быть журналисты, которые ранее работали в пользу Кремля, но у следствия нет доказательств для открытия уголовного производства. Как пояснил эксперт, такие лица, как правило, под постоянным наблюдением - в случае активизации "над ними начнут работать". Ступак рассказал:

"Есть люди, которых вербуют. В частности это корректировщики, наводчики огня. Например, есть телеграмм-бот "Типичная Одесса". Они просто неприкрыто собирают информацию о результатах прилетов по Одессе. Они говорят: бросайте нам все фото и видео, мы все прекрасно обрежем, никто не догадается. И полная лента прилетов...".

Он добавил, что у "Типичной Одессы" около 260 тысяч подписчиков, большая часть которых - жители Одессы и области.

"Но, как говорят, "Штирлиц никогда не был так близок к провалу" - если зайти в профиль этого паблика, можно увидеть, что он зарегистрирован в Роскомнадзоре. Нет слов. Вот так они работают. Я думаю, что они не коррелируются вообще", - отмечает бывший сотрудник СБУ.

Он отмечает, что в целом одесситы изменились - они уже не те, что были даже в начале 2022 года, многие жители города ушли на фронт.

"Но россияне просто не понимают, что происходит на земле. Они не чувствуют, что есть. Поэтому их планы не соответствуют действительности", - подчеркнул Ступак.

Возможность захвата Одессы

Как писал УНИАН, бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов считает, что захват Одессы может быть "идеей фикс" кремлевского диктатора Владимира Путина, который уверен, что Украина фактически лишена помощи США. Эксперт пояснил, что Путин способен на действия, которые в глобальном смысле неправильные. В частности, если у него есть какая-то "сверхцель", то ему неважно, что компетентные специалисты считают это глупостью или самоубийством.

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