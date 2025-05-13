В столице объявлен І уровень опасности.

В Киеве начался мощный ливень. В частности, об осадках сообщают жители Теремков.

Тем временем Укргидрометцентр объявил в Киевской области І уровень опасности, желтый.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 13 мая гроза", - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, сегодня в первой половине дня в столице выпал град. По прогнозу, 13 мая на Киевщине ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер будет 5-10 м/с. По области столбики термометров покажут +10°...+15°, а в столице воздух прогреется до +13°...+15°.

Погода в Киеве - прогноз на завтра

14 мая на Киевщине ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь, ночью осадки будут местами.

Ветер ожидается западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области +2°...+7°, днем воздух прогреется до +12°...+17°. В Киеве ночью будет +4°...+6°, а днем столбики термометров покажут +14°...+16°.

Как информируют в Украинском гидрометеорологическом центре, в ближайшие дни значительного потепления в Киеве не предвидится.

Метеорологи отмечают, что в период с 13 по 17 мая погодные условия в Киеве и области будут определяться холодным воздухом, поступающим из северных регионов.

Ожидается переменная облачность. В ночное время, особенно при ясном небе, столбики термометров будут опускаться до +2°...+8°, а днем температура будет достигать +10°...+18°.

Атмосферное давление будет оставаться относительно стабильным с незначительными колебаниями. Местами возможны слабые дожди, а 16 мая прогнозируются осадки средней интенсивности.

Вас также могут заинтересовать новости: