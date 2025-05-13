По словам Расмуссена, РФ вкладывает значительные средства в арктический потенциал.

НАТО должен играть более сильную роль в Арктике, чтобы сдерживать растущую угрозу со стороны РФ. Такое мнение высказал бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, передает Bloomberg.

"Россия начала перевооружаться в арктическом регионе", - отметил он.

Расмуссен подчеркнул, что Россия открывает авиабазы и другие военные объекты, а также вкладывает "значительные" инвестиции в арктический потенциал.

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"Мы должны воспринимать это серьезно. Они (россияне - УНИАН) явно имеют территориальные амбиции в регионе. В ответ на это НАТО должен разработать арктическую стратегию и играть более сильную роль", - подчеркнул бывший глава Альянса.

По его словам, НАТО должен установить конкретные цели по усилению потенциала в регионе, чтобы стимулировать военные инвестиции.

Расмуссен отметил, что члены Альянса должны сосредоточиться на усилении возможностей наблюдения для выявления российских подводных лодок в арктических водах.

В то же время он не рассказал подробно, что именно могут предусматривать арктические силы и средства, однако добавил, что "частью сдерживания является определенная неопределенность. Вы должны держать своего врага или противника в неуверенности относительно ваших возможностей".

Что предшествовало таким заявлениям

В Bloomberg напомнили, что Арктика долгое время считалась зоной низкой напряженности, однако теперь она приобретает все большее значение, поскольку таяние льда меняет глобальную географию.

"Поскольку Швеция и Финляндия сейчас являются членами Западного военного альянса, семь из восьми арктических государств подпадают под действие гарантии коллективной безопасности по статье 5", - подчеркнули в материале.

Также безопасность в Арктике вызывает еще большее беспокойство среди главных членов НАТО. В частности президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести Гренландию у Дании, отметив, что северная страна вкладывает недостаточно инвестиций для обороны острова.

Подготовка НАТО к возможной войне - что известно

Как писал УНИАН, ранее генсек НАТО Марк Рютте назначил крайний срок для увеличения оборонных расходов стран НАТО. В частности он предложил членам НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% от их ВВП и еще на 1,5% на более широкие статьи.

Таким образом это удовлетворит требование президента США по достижению целевого показателя в 5%.

В то же время премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подчеркнул, что такие расходы должны быть достигнуты до 2032 года.

В свою очередь в The Economist предупредили, что через 2-5 лет Путин будет готов напасть на НАТО. В издании говорят, что российский диктатор решится на это, если почувствует слабость стран Альянса.

"Путин действительно агрессор, которого нужно сдерживать. Плохой мир, навязанный Украине, может стать трамплином для его следующей войны... Сдерживание зависит от понимания угрозы, которую представляет Путин", - отметили в публикации.

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