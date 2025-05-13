Этот рецепт не содержит яиц и обычного коровьего молока.

В магазинах есть много видов мороженого, однако такое лакомство можно приготовить и в домашних условиях. Поэтому издание Express, ссылаясь на фуд-блогера в Instagram Али, поделилось рецептом полезного мороженого из манго и лайма, которое невероятно освежит вас в жаркий день.

Ингредиенты:

один стакан жирного кокосового молока;

два с половиной стакана замороженного манго;

сок и цедра одного лайма;

¼ стакана кленового сиропа.

Способ приготовления

Смешайте манго, кокосовое молоко, сок и цедру лайма, а также кленовый сироп в блендере до однородной кремообразной консистенции. После чего попробуйте смесь на вкус и при необходимости добавьте больше кленового сиропа или сока лайма.

Далее вылейте смесь мороженого в неглубокую форму или контейнер, накройте крышкой или пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование кристаллов льда. После чего поставьте ее в морозильную камеру и через 30 минут перемешайте вилкой или лопаткой, чтобы разбить кристаллы льда.

Видео дня

"Повторяйте этот процесс каждые 30 минут в течение следующих двух-трех часов, пока мороженое не станет твердым и кремовым, эффективно имитируя взбивание мороженого. Когда мороженое станет однородным и кремовым, выложите его в креманки или рожки и украсьте дополнительной цедрой лайма для завершения", - отмечают в материале.

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