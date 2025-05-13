В Европе можно встретить множество диких животных и птиц – от суровых белых медведей до милейших птиц-тупиков.

Немало путешественников отправляюся в экзотические места, чтобы своими глазами увидеть удивительных диких животных и птиц. И то, насколько удачной будет эта задумка, во многом зависит от правильного времени и места посещения.

Влиятельный журнал о путешествиях National Geographic назвал шесть мест Европы, которые лучше всего подходят для наблюдения за дикой природой этим летом.

"Несмотря на то, что Европа довольно густонаселена, в ней нет недостатка в одиноких островных аванпостах, отдаленных горных хребтах и ​​темных, кажущихся непроходимыми лесах – и многие из них являются убежищем для первоклассных проявлений активности животных. Вам нужно будет хорошо экипироваться, чтобы насладиться ими, и почти наверняка вам придется путешествовать в компании опытного гида или специализированного туроператора – чтобы вы были в безопасности, а также чтобы понять то, что вы видите", – отметили авторы материала.

Видео дня

1. Сент-Килда, Шотландия. Этот архипелаг кишит гнездящимися морскими птицами. По последним подсчетам, всего здесь гнездятся 17 видов пернатых, а 100 тысяч пар атлантических тупиков образуют самую большую колонию в Великобритании.

Лучшее время для посещения – лето: как однодневная поездка, в рамках более широкого тура по дикой природе Гебридских островов или в популярном кемпинге Национального фонда Шотландии (обязательно предварительное бронирование). Но какой бы ни была форма вашего визита, возможность увидеть дельфинов, косаток, тюленей и горбатых китов по пути добавляет острых ощущений.

2. Горы Фэгэраш, Румыния. В южных Карпатах, к западу от Брашова, защитники природы надеются создать европейский Йеллоустоун – огромный национальный парк, биоразнообразие которого практически не будет иметь себе равных на континенте. И хотя для полного воплощения этих планов потребуется еще много лет, этот густо покрытый лесом участок гор уже является домом для множества видов.

Летним вечером, ожидая увидеть бурых медведей из лесного укрытия, вы будете поражены тем, что воздух также наполняется насекомыми, хотя их мировая популяция продолжает сокращаться. Этот нацпарк уже является домом для рысей, волков и медведей, также недавно туда были реинтродуцированы бизоны и бобры. Следующими в списке ревайлдинга идут стервятники.

3. Азорские острова, Португалия. Десять миллионов лет вулканической активности создали этот отдаленный архипелаг в точке, где встречаются тектонические плиты Евразии, Африки и Северной Америки. И, как и ожидалось, они получают много водного трафика. Поздней весной и летом финвалы, горбатые киты, синие киты и гринд-киты проплывают мимо, а кашалоты живут в местных водах круглый год. Также здесь можно увидеть внушительные популяции дельфинов и акул-молотов.

Тем туристам, чьим приоритетом является наблюдение за китами, следует выбрать в качестве своей базы остров Фаял. Между тем, дайверам следует нацелиться на Санта-Марию: в августе там есть вероятность увидеть китовых акул, а также дьявольских скатов, барракуд и головастых черепах.

4. Лес Бергслаген, Швеция. Всего в двух часах езды от столицы Стокгольма находится небольшой городок Скинскаттеберг, который является удобной стартовой площадкой в ​​Бергслаген – регион, когда-то славившийся своей железной рудой, но теперь отвоеванный матушкой-природой. Это лоскутное одеяло из пастбищ, густых лесов и спокойных озер является домом для процветающих популяций волков, бобров и медведей, а также одним из лучших мест в Скандинавии, где можно увидеть лосей.

Местные гиды готовы показать гостям, как выслеживать этих огромных существ, а также безопасно проведут в места, где их можно увидеть чаще всего. Также столкнуться с ними ожно, плавая на каноэ – такие встречи на воде являются особенно ценными, поскольку лоси гораздо менее склонны пугаться, когда вы находитесь на плаву.

5. Национальный парк Вануаз, Франция. Если зимой в этом районе бурлит жизнь на популярных горнолыжных курортах вроде Валь-д'Изер или Мерибель, то летом здесь невероятно спокойно. Присоединитесь к пешеходному гиду на день, можно узнать о значительных популяциях горных козлов и серн в этом районе, а также об успешном восстановлении ястребов-бородачей, которые были истреблены до локального вымирания в начале 20-го века. Также в последние годы здесь увеличивается популяция волков.

6. Шпицберген, Норвегия. На полпути между Полярным кругом и Северным полюсом, этот норвежский островок стал популярным местом для наблюдения за дикой природой Арктики. Здесь предлагается множество специализированных туров по наблюдению за дикой природой, причем север Шпицбергена летом особенно популярен.

Там, где еще сохраняется паковый лед, можно встретить множество представителей популяции белых медведей Шпицбергена, насчитывающей 270 особей (до 3000 особей в более обширном Баренцевом море), а также моржей, китов, морских птиц и песцов. Круиз на небольшом судне обойдется дорого, но это лучший способ исследовать этот район, также предлагая возможность совместить наблюдение за китами с экскурсиями на жестких надувных лодках в отдаленные участки побережья. И все это в сопровождении бесконечного дневного света, переменчивой погоды и средней температуры около отметки +3-7°C в июле.

Как сообщал УНИАН, далеко не все контакты з дикой природой заканчиваются для путешественников хорошо. Так, прошлым летом в Южной Африке туриста насмерть затоптали слоны, когда он вышел из машины несмотря на призывы этого не делать.

Тем временем, в Румынии путешественники все чаще стают жертвами бурых медведей, популяция которых за последние годы резко выросла. Так, буквально в конце апреля там погибла 18-летняя туристка, пытаясь убежать от медведя.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.