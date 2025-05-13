Украинский лидер сказал, что ожидает от возможной встречи с Путиным результат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только глава РФ может прекратить огонь со стороны России. Об этом Зеленский сказал на брифинге, отвечая на вопрос о встрече, которая может состояться между президентами Украины и РФ в Стамбуле.

"Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один - безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодня, и согласно опыту всех этих дней, месяцев, не может прекращение огня обеспечить любой человек со стороны России, кроме Путина", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, относительно прямых переговоров был "сигнал от России", переговоры на уровне лидеров стран также поддерживают США.

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"Я поддерживаю это предложение. Почему? Потому что Украина конструктивна и поддерживает любые пути к окончанию войны", - заявил президент Украины.

Он отметил, что если Путин действительно готов к прекращению огня, это открывает путь к соответствующим следующим шагам.

"Если сегодня Путин говорит, что не хочет прямых переговоров, опять таки, миллиард причин может быть, - тогда хотел, потом понял, что я готов, уже не хочет. И если его шаг будет и он говорит, что готов к прекращению огня, то тогда это открывает путь к проговариванию всех других элементов окончания войны. Всех многих элементов", - отметил Зеленский.

Он объяснил, что при таких условиях соответствующие группы смогут проводить необходимые встречи, потому что будет политическая воля "лидера или лидеров". То есть, по понятным причинам будет тот или иной результат.

"Будет путь. Путь открыт... Я считаю, что мы должны в любом диалоге идти к главному. Удовлетворения обе стороны от диалога не получают. Поэтому мы можем получить результат, что гораздо важнее любых эмоций. Результат - это окончание войны. Шаг первый - прекращение огня. Все поддерживают безусловно", - подчеркнул украинский лидер.

Он призвал к прямому диалогу с Путиным, а также подтвердил, что приедет в Турцию, где будет присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Все готовы к встрече с российским лидером. Тем более, что это его была инициатива", - добавил Зеленский.

Переговоры между Украиной и РФ - что известно

Как писал УНИАН, 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

На такое заявление сразу отреагировал Владимир Зеленский. Тогда он отметил, что готов к переговорам с Россией "в любом формате", чтобы достичь прекращения огня.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, встретится ли Владимир Зеленский с другими представителями РФ в Стамбуле 15 мая, если Владимир Путин в Турцию не поедет. Подоляк пояснил, что Зеленский сможет провести прямую встречу только с Путиным, потому что даже люди с формальным статусом министров вряд ли уполномочены принимать те или иные решения от РФ.

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