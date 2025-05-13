Курс гривни к евро установлен на уровне 46,09 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 14 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,09 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,49/41,52 грн/долл., а евро - 46,09/46,11 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 13 мая снизился на 5 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар, а курс евро подешевел сразу на 50 копеек и составляет 46,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а европейскую валюту - по курсу 45,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что гривня в ближайшее время может укрепиться из-за приближения налогового периода, когда компании будут больше продавать иностранную валюту

По ее словам, на прошлой неделе спрос на валюту среди украинцев оставался стабильным, поэтому курсы покупки и продажи доллара почти не менялись. Выгоднее всего покупать валюту было в среду, 7 мая, когда курс был в пределах 41,20-41,80 грн за доллар.

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