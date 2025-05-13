В то же время эта ракета считается устойчивой к средствам РЭБ и более точной для поражения цели.

Дальнобойные ракеты Taurus необходимо ждать от Германии, но надо понимать о технических сложностях по их адаптации к нашим самолетам. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

Он отметил, что необходима будет адаптация их к нашим самолетам, в частности, Су-24, которые на сегодня являются носителями ракет Storm Shadow/SCALP.

"Там нужно провести более долгие мероприятия интеграции, которые могут занять от 2 до 6 месяцев. С другой стороны прорабатывалась идея, учитывая, что западные страны используют свои более передовые истребители, к которым это оружие и разрабатывалось, применение системы замены - Германия передаст Великобритании 100 Taurus, а взамен Украина получит 100 Storm Shadow, которые уже знает как применять, в частности, с нашими "сушками", МиГ-29, которые также могут использовать французские истребители "Мираж", - сказал Жмайло, при этом напомнив, что истребители F-16 не могут нести это оружие.

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Эксперт отмечает, что ракеты Taurus по сути это "одна линейка" со Storm Shadow - у них ударная дальность примерно 500 км, они имеют бронебойный тип боеприпаса, который может "раздолбать" засекреченные забетонированные подземные командные пункты врага или подземные склады. Жмайло сказал:

"Есть информация, что в Taurus более устойчив к средствам РЭБ. Эксперты считают, что он более высокотехнологичный и имеет больше дополнительных элементов наведения и большей точности".

Ракеты Taurus для Украины

Как сообщал УНИАН, новый канцлер страны Фридрих Мерц заявил, что Украина может положиться на новое правительство Германии в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.

Еще в октябре 2024 года Мерц озвучил своеобразный ультиматум Путину: если Россия не прекратит удары по гражданскому населению Украины, Германия передаст Киеву ракеты Taurus.

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