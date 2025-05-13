Температура в Украине существенно не изменится.

В среду, 14 мая, погода в Украине останется без резких изменений. В большинстве областей пройдут дожди, местами сильные, а на левобережье есть вероятность гроз. Столбики термометров покажут +13°...+16°, на юго-востоке будет чуть теплее, +16°...+19°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +6°, днем +16°.

Во Львове в среду будет пасмурно, неболшой дождь. Ночью +4°, днем +13°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°, дождь.

В Тернополе 14 мая ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +16°, пасмурно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +5°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+16°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+13°, гроза.

В Одессе 14 мая - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°, ливень.

В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°, ливень.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+15°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, возможен дождь, температура ночью +4°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°, возможен дождь.

14 мая - праздник, приметы погоды

14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

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