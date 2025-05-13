Во Франции состоялось судебное заседание.

54-летняя художница-декоратор Амели и 34-летняя ассистентка режиссера Сара подали иск в суд на Жерара Депардье и обвинили его в том, что он во время съемок картины "Зеленые волны" непристойно шутил и распускал руки.

После расследования суд удовлетворил жалобы обеих истиц, сообщает Sky News. Обвинение просило для актера 18 месяцев тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком и штраф в размере 20 тысяч евро.

Однако в итоге суд Франции приговорил Депардье к 18 месяцам условно.

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Известно, что во время заседания Жерар полностью отрицал обвинения. Он лишь сказал, что действительно прикасался к Амели, но только для того, чтобы не дать ей упасть.

Также актер сказал, что не знает точно, что такое сексуальное насилие.

Что известно о скандале Жерара Депардье

Первую жалобу против Депардье подала актриса Шарлотта Арну в 2018 году. В декабре 2023 года известная французская актриса Элен Даррас заявила, что на съемочной площадке фильма "Диско" в 2007 году Жерар приставал и к ней. Актриса обвинила Депардье в насилии.

Также 13 молодых актрис, продюсеров, гримеров и членов технического персонала признались, что на протяжении 2004-2022 годов подвергались домогательствам со стороны артиста. Однако заявления в полицию написали только трое из них.

Также одной из жертв Депардье была актриса Эммануэль Дебевер. Об этом она рассказала еще в 2019 году, однако расследование началось только в 2023 году. Известно, что Дебевер совершила самоубийство.

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