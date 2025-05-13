14 мая, и в новом, и в старом календаре, - праздник Преполовение Пятидесятницы. Он относится к одним из самых древних и имеет свои традиции и запреты. Рассказываем о них, а также какой праздник сегодня церковный приходится по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
- Преполовение Господне - что нельзя делать и что положено
- У кого именины 14 мая
- Приметы 14 мая
Какой сегодня церковный праздник в Украине
14 мая верующие отмечают Преполовение Пятидесятницы. Дата одинакова как для нового, так и для старого календарей и означает, что от Пасхи до праздника Троицы уже пройдено половина пути. Также в этот день по новоюлианскому календарю почитают преподобного Никиту, затворника Киево-Печерского и епископа Новгородского.
Преполовение Пятидесятницы отмечают через 25 дней после Пасхи, поэтому дата праздника плавающая. Празднуют Преполовение в общей сложности 8 дней - 1 день праздника и 7 дней попразднества.
В православной церкви существует традиция крестного хода к воде (рекам, озерам, колодцам) и малого освещение воды. В старину также после этого шли на хлебные поля, где священник окроплял их, и молились за хороший урожай.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
14 мая в юлианском календаре (которым ПЦУ пользовалась до 1 сентября 2023 года) почитают святого пророка Иеремию и митрополита Киевского и всея Руси священномученика Макария.
Преполовение Господне - что нельзя делать и что положено
Как уже говорили, в день Преполовения верующие идут в храм на литургию. Воду, освященную в источниках, в народе издавна использовали для лечения от заболеваний, а также обливались ею. Любой добрый поступок в этот день возвращается двойным благом.
По одной из народных примет в этот день хорошо садить лук - тогда он вырастет не горьким.
Церковь запрещает в этот день ругань, злословие, споры, скандалы, нельзя отказывать тому, кто просит о помощи, жадничать, завидовать.
Народные поверья запрещают в этот день женщинам шить и вязать - можно заболеть. По возможности нужно перенести дальнюю поездку - дорога может быть трудной.
У кого именины 14 мая
День ангела в эту дату отмечают Александры, Иваны, Максимы, Марки, Никиты, Петры. Согласно старому календарю - Ефимы, Макары, Нины, Тамары.
Приметы 14 мая
За погодой этого дня наблюдают, чтобы понять, какой она будет в сезоне:
- солнечный день сегодня - лето будет таким же;
- много росы вечером - завтра будет хороший день;
- шишки на сосен зеленые, а на елке красные - можно сеять ячмень;
- холодно и пасмурно - зима ожидается холодная.
Если к этому дню появилось много бабочек, то в скором времени жди жару.