Православный праздник сегодня знаменует половину пути от Пасхи до Троицы.

14 мая, и в новом, и в старом календаре, - праздник Преполовение Пятидесятницы. Он относится к одним из самых древних и имеет свои традиции и запреты. Рассказываем о них, а также какой праздник сегодня церковный приходится по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

14 мая верующие отмечают Преполовение Пятидесятницы. Дата одинакова как для нового, так и для старого календарей и означает, что от Пасхи до праздника Троицы уже пройдено половина пути. Также в этот день по новоюлианскому календарю почитают преподобного Никиту, затворника Киево-Печерского и епископа Новгородского.

Преполовение Пятидесятницы отмечают через 25 дней после Пасхи, поэтому дата праздника плавающая. Празднуют Преполовение в общей сложности 8 дней - 1 день праздника и 7 дней попразднества.

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В православной церкви существует традиция крестного хода к воде (рекам, озерам, колодцам) и малого освещение воды. В старину также после этого шли на хлебные поля, где священник окроплял их, и молились за хороший урожай.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

14 мая в юлианском календаре (которым ПЦУ пользовалась до 1 сентября 2023 года) почитают святого пророка Иеремию и митрополита Киевского и всея Руси священномученика Макария.

Преполовение Господне - что нельзя делать и что положено

Как уже говорили, в день Преполовения верующие идут в храм на литургию. Воду, освященную в источниках, в народе издавна использовали для лечения от заболеваний, а также обливались ею. Любой добрый поступок в этот день возвращается двойным благом.

По одной из народных примет в этот день хорошо садить лук - тогда он вырастет не горьким.

Церковь запрещает в этот день ругань, злословие, споры, скандалы, нельзя отказывать тому, кто просит о помощи, жадничать, завидовать.

Народные поверья запрещают в этот день женщинам шить и вязать - можно заболеть. По возможности нужно перенести дальнюю поездку - дорога может быть трудной.

У кого именины 14 мая

День ангела в эту дату отмечают Александры, Иваны, Максимы, Марки, Никиты, Петры. Согласно старому календарю - Ефимы, Макары, Нины, Тамары.

Приметы 14 мая

За погодой этого дня наблюдают, чтобы понять, какой она будет в сезоне:

солнечный день сегодня - лето будет таким же;

много росы вечером - завтра будет хороший день;

шишки на сосен зеленые, а на елке красные - можно сеять ячмень;

холодно и пасмурно - зима ожидается холодная.

Если к этому дню появилось много бабочек, то в скором времени жди жару.

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