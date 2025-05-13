Сценарий дефицита электроэнергии летом можно предотвратить, если Нацкомиссия (НКРЭКУ) вовремя пересмотрит прайс-кэпы - ценовые ограничения на рынке электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"При сохранении действующих прайс-кэпов определенный риск дефицита электроэнергии для потребителей Украины в июле-августе этого года сохраняется", - отметил эксперт.

По его словам, ситуация сейчас несколько стабильнее, чем в прошлом году: "Из 9 атомных блоков 5 у нас сейчас находится в работе, а 4 - в ремонте. Это достаточно много. Пока нет такой жары, и это помогает сбалансировать производство и потребление электроэнергии".

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В то же время, отметил Омельченко, в прошлом году в условиях экстремальной жары уже в июне-июле во многих регионах, в частности в Киеве, применялись масштабные почасовые графики ограничения энергоснабжения - "по 8, по 12 часов".

Эксперт выразил осторожный оптимизм: благодаря частичному восстановлению инфраструктуры, разрушенной российскими атаками, у Украины есть шансы пройти летний сезон без отключений. Но для этого НКРЭКУ нужно вовремя решить вопрос прайс-кэпов - особенно в контексте обеспечения импорта и покрытия вечерних пиковых нагрузок.

Напомним, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что действующие ценовые ограничения (прайс-кэпы) блокируют потенциал солнечной энергетики.