Пока РФ имеет продвижение - она не пойдет на мирные переговоры, считает Иван Ступак.

Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"К сожалению, у нас есть провалы на фронте. Это в направлении Константиновки, по DeepState можно отслеживать, как активно РФ начинает продвигаться. Имеет за последнюю неделю действительно большие продвижения там. Почти перерезала, а уже возможно и перерезала полностью дорогу, которая соединяет Покровск и Константиновку", - сказал Ступак.

Он добавил, что сейчас у России есть выбор - пойти всеми силами на Константиновку, или разделиться и двигаться в том числе и в сторону Покровска. По словам эксперта, такие продвижения врага влияют на его готовность идти на мирные переговоры.

Видео дня

"На это РФ апеллирует - а зачем нам останавливаться? Патовой ситуации нет, когда есть пат - это действительно хорошо для начала мирных переговоров. Ни одна из сторон не может делать какие-то шаги вперед, уперлись лбами. Пока у россиян есть возможности для продвижения, к сожалению, мирный трек нам пока что реальный не светит. В ближайшие недели это точно", - добавил Ступак.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне военный эксперт Роман Свитан сообщил, что россияне после определенного прорыва застряли под Покровском. По его словам, они долгое время не могут подтянуть фланги и несут большие потери в этом районе.

Между тем военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что Россия сейчас пытается создать угрозу для Константиновки с двух сторон - Часового Яра на востоке и Торецка на юге. Впрочем, по словам эксперта, при тех продвижениях, которые враг имеет на фронте - дойти до города оккупантам будет "почти невозможно".

Вас также могут заинтересовать новости: