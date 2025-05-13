Apple просит пользователей срочно обновить свои устройства: почему это так важно

Как заявили разработчики, обновление операционной системы для iPhone закрывает более 30 системных брешей.

Apple выпустила обновления iOS 18.5, iPadOS 17.7.7, macOS Sequoia 15.5, watchOS 11.5 и tvOS 18.5 для устройств своего производства. Пользователей призывают установить новую версию операционных систем, чтобы исправить несовершенства и опасные уязвимости, которые были обнаружены в прежних.

Особое внимание стоит обратить на исправление для iPhone 16e, первого девайса Apple с фирменным 5G-модемом C1, сообщает 9to5Mac. В новой версии системы устранена уязвимость в базовой полосе модема, которая могла позволить злоумышленникам перехватывать сетевой трафик при определенных ситуациях.

Помимо этого, iOS 18.5 устраняет уязвимости, затрагивающие историю вызовов, Bluetooth, CoreAudio и AppleJPEG. В Apple отметили, что апдейт закрывает более 30 системных брешей. Несмотря на то, что список ошибок и лазеек довольно обширен, хакеры не успели ими массово воспользоваться.

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Также исправлена проблема, из-за которой на iPhone могли не отображаться уведомления о том, что аккумулятор смарт-часов полностью заряжен, и добавлена поддержка функций спутниковой связи для всех моделей iPhone 13.

Для того, чтобы обновить операционную систему на своем смартфоне, нужно перейти в меню "Настройки" → "Основные" и нажать на кнопку "Обновление ПО". Однако стоит помнить, что сборка iOS 18.5 доступна для тех моделей iPhone, которые совместимы с iOS 18.

Пользователям этих устройств нужно обновиться до новой версии ОС:

Ранее источники The Wall Street Journal рассказали, что Apple вынуждена повысить цены на осеннюю серию iPhone 17 из-за торговой войны Трампа. Публично компания попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

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