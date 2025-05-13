Маша Ефросинина ответила на упреки Ольги Фреймут /фото инстаграм Маши Ефросининой, инстаграм Ольги Фреймут, коллаж УНИАН

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые лично отреагировала на высказывания Ольги Фреймут, что они якобы плохо знакомы. Также она объяснила, действительно ли когда-то смеялась над ней из-за того, что она говорила на украинском языке.

Обо всем по очереди Ефросинина рассказала во время шоу "Дорослі дівчата" в Киеве. Она решила расставить все точки над "і" и подчеркнула, что Фреймут сказала неправду в недавнем интервью Рамине Эсхакзай.

"Я, честно говоря, не смотрела, мне прислали несколько моментов. Я считаю, что Оля действительно очень неординарная личность, магнетическая, талантливая. В свое время, когда был "Ревизор", я считала, что это будущая большая звезда национального масштаба. У нее действительно могло бы быть невероятное будущее. Но мы с ней очень разные. Потому что я, например, редко позволяю себе вообще кого-либо обсуждать публично. Я считаю, что это неэтично и неправильно, особенно своих коллег. И тем более, я не позволяю себе врать. Да, я считаю, что она врет", - прокомментировала Маша для ТСН.ua.

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Ефросинина также добавила, что никогда не насмехалась над украинской речью Фреймут. Более того, по словам ведущей, они часто пересекались по работе и Маша сама инициировала кандидатуру Ольги для жюри известного телешоу. Поэтому не понимает упреки в свой адрес.

"Вот вам факт. 2012 год, я была руководительницей, ведущей и продюсером проекта "Шоумастгоуон". Я пошла к ее будущему мужу и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут по причине того, что считала, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на российских артистах, таких как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык. Это был 2012 год и таким образом там оказалась госпожа Фреймут. Исключительно по моей просьбе и моему ультиматуму. И поскольку она была в жюри, а я руководительницей, ведущей и продюсером, не трудно представить, что общались мы много, потому что я контролировала абсолютно все по сценарию и тому подобное. Поэтому все хорошо знали, как ее зовут, никто над ней не насмехался. Поэтому давайте доверять фактам", - отметила ведущая.

Напомним, ранее Оля Фреймут высказалась о русском языке.

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