Маша отметила, что стоит доверять фактам, а не просто словам.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина впервые лично отреагировала на высказывания Ольги Фреймут, что они якобы плохо знакомы. Также она объяснила, действительно ли когда-то смеялась над ней из-за того, что она говорила на украинском языке.

Обо всем по очереди Ефросинина рассказала во время шоу "Дорослі дівчата" в Киеве. Она решила расставить все точки над "і" и подчеркнула, что Фреймут сказала неправду в недавнем интервью Рамине Эсхакзай.

"Я, честно говоря, не смотрела, мне прислали несколько моментов. Я считаю, что Оля действительно очень неординарная личность, магнетическая, талантливая. В свое время, когда был "Ревизор", я считала, что это будущая большая звезда национального масштаба. У нее действительно могло бы быть невероятное будущее. Но мы с ней очень разные. Потому что я, например, редко позволяю себе вообще кого-либо обсуждать публично. Я считаю, что это неэтично и неправильно, особенно своих коллег. И тем более, я не позволяю себе врать. Да, я считаю, что она врет", - прокомментировала Маша для ТСН.ua.

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Ефросинина также добавила, что никогда не насмехалась над украинской речью Фреймут. Более того, по словам ведущей, они часто пересекались по работе и Маша сама инициировала кандидатуру Ольги для жюри известного телешоу. Поэтому не понимает упреки в свой адрес.

"Вот вам факт. 2012 год, я была руководительницей, ведущей и продюсером проекта "Шоумастгоуон". Я пошла к ее будущему мужу и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут по причине того, что считала, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на российских артистах, таких как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык. Это был 2012 год и таким образом там оказалась госпожа Фреймут. Исключительно по моей просьбе и моему ультиматуму. И поскольку она была в жюри, а я руководительницей, ведущей и продюсером, не трудно представить, что общались мы много, потому что я контролировала абсолютно все по сценарию и тому подобное. Поэтому все хорошо знали, как ее зовут, никто над ней не насмехался. Поэтому давайте доверять фактам", - отметила ведущая.

Напомним, ранее Оля Фреймут высказалась о русском языке.

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