Даже небольшое усиление давления на Россию может положить конец войне.

Несмотря на все обещания президента США Дональда Трампа быстро завершить войну в Украине, его подход оказался провальным. Если он теперь откажется от посредничества в мирных переговорах, результатом станет "бесконечное продолжение жестокой войны; постоянные угрозы территории, суверенитету и демократии Украины; и еще один удар по мечте Трампа казаться дипломатическим посредником", пишет Foreign Policy.

Однако есть альтернативный выход, который вполне должен устроить американского лидера, пишет издание. Он состоит в том, чтобы донести до России, какие потери она понесет, если продолжит идти по нынешнему пути.

"Для Трампа было бы разумнее проверить предположение, что даже несколько большее давление на Москву — без необходимости крупномасштабных финансовых обязательств США, против которых он выступает, — может помочь положить конец войне", - говорится в статье.

Видео дня

Четыре шага, чтобы перезапустить провальную политику Трампа

Первое. Как пишет FP, Трамп мог бы оказать поддержку новому двухпартийному пакету санкций против России, разработанному сторонниками в Сенате, такими как Линдси Грэм, для усиления экономического давления на Москву. Экономика России уже находится под большим напряжением, рост поддерживается только военными расходами, постоянной двузначной инфляцией и 21-процентными процентными ставками. Обвал цен на нефть нанесет еще большую боль, а перспектива того, что даже Трамп может усугубить эту боль дополнительными энергетическими санкциями, заставит Путина задуматься.

Второе. Трамп может поручить Пентагону потратить оставшиеся 3,8 миллиарда долларов, которые Конгресс уже санкционировал в рамках президентского разрешения на сокращение — возможности перевода оборонных статей и услуг из существующих запасов США — на Украину:

"Новый пакет - или даже угроза направить новые транши помощи Украине до тех пор, пока не будет достигнута сделка — не только выиграет Украине время на поле боя, но и станет сигналом Путину, что Соединенные Штаты не готовы бросить Украину, как надеется и ожидает Россия".

Третье. Трамп мог бы ускорить усилия по улучшению украинской ПВО:

"Дополнительные средства ПВО не только помогут ограничить жертвы среди гражданского населения в украинских городах, но и защитят энергетическую инфраструктуру и дадут Украине большую выносливость перед лицом продолжающихся российских атак, тем самым сорвав надежды Путина на то, что украинцы потерпят крах", - считает издание.

Четвертое. Трамп мог бы попытаться договориться с европейцами, чтобы укрепить Украину посредством обучения, оружия и финансирования.

Конечно, нет никаких гарантий, что даже эти шаги заставят Путина пойти на компромисс или отказаться от своих максималистских целей, поскольку он верит, что сможет переждать Запад, даже ценой больших потерь, и победа Трампа и его поворот от Украины вроде как подтвердили мудрость этой ставки, отмечает Foreign Policy:

"Но теперь, когда первоначальный подход Трампа провалился, у него все еще есть время попробовать другой — без необходимости пересекать политическую красную линию, прося Конгресс о еще одном крупном законопроекте о дополнительных расходах для Украины".

Переговоры России и Украины

Накануне Трамп сделал заявление относительно возможной встречи Украины и России в Турции. Она может состояться уже в четверг, 15 мая. Трамп заявил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул, где должна состояться встреча Украины и РФ.

При этом специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Трамп грозит выйти из процесса урегулирования, если стороны конфликта не проведут прямых переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: