Регистрация животных в Украине призвана помочь в первую очередь владельцам животных.

Регистрация домашних животных в Украине - не новшество, а в Киеве отныне это можно сделать через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Является ли эта процедура обязательной, нужно ли регистрировать домашних животных всем без исключения и могут ли оштрафовать, если этого не сделать - рассказываем ниже.

Регистрация домашних животных - Киев запустил новый сервис через ЦНАП

С 12 мая киевским владельцам собак и котов можно зарегистрировать своего питомца через центр предоставления административных услуг. Как рассказывал ранее УНИАН, для этого, собственно, нужно посетить сам центр, заполнить анкету (форму N1, ее выдают в центре) и заплатить регистрационный сбор в сумме 210 грн.

С собой в ЦПАУ владельцу нужно будет взять:

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свой паспорт и код;

ветпаспорт животного (если он у него есть);

подтверждение, что есть чип.

Обязательной является регистрация собак, кошек, хорьков и других животных - нет.

По словам директора Киевской горбольницы ветмедицины Сергея Сабурова, регистрация кошек и собак полезна самим владельцам животных, ведь в случае их побега, шансы вернуть питомца домой будут выше. Кроме этого, учет животных, понимание их количества позволит эффективно планировать инфраструктуру города, соблюдать ветеринарно-санитарные нормы.

Обязательная регистрация домашних животных - будут ли штрафовать за ее отсутствие

Регистрация собак, как уже говорили, обязательна, но собственно, такой она была еще с 2007 года. Сейчас эта процедура также носит более рекомендательный характер - установленных для регистрации сроков нет. Что касается штрафов, то в Админкодексе Украины (статья 154) есть ответственность за содержание незарегистрированных собак в виде штрафа, но на практике подобных мер наказания пока нет.

После регистрации животному дают его уникальный уникальный идентификационный номер, а владельцу - удостоверение, что он собственник, сообщает портал Киева.

Более подробно о процедуре регистрации и сроках можно ознакомиться на сайте ЦПАУ в Киеве.

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