'Волосы встают дыбом': историк предупредил об ужасном сценарии, который Путин готовит для Украины

Жители Крыма и оккупированной части Донбасса, которые боролись за свободу, уже исчезли в российских тюрьмах.

Кремлевский диктатор Владимир Путин готовит для Украины ужасный антиутопический сценарий, который предусматривает обвинение украинцев в "нацизме", создание над ними судебного процесса и отправку в тюрьмы.

Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель Мемориала Нюрнбергского процесса, историк Александер Корб.

По его мнению, обвинения в адрес Украины в нацизме, которые постоянно обвиняют представители Кремля, похоже на то, что Москва стремится реализовать своеобразную форму "правосудия победителя". Суть этой стратегии заключается в том, чтобы захватить всю Украину и отправить известных украинцев в тюрьмы.

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"Российское правительство, очевидно, надеется применить определенную форму "правосудия победителя": покорить Украину, оккупировать Киев и посадить украинских политиков в свои тюрьмы - их ГУЛАГ. Это означало бы, что серия уже совершенных военных преступлений будет продолжена. Это абсолютно мрачный, антиутопический сценарий - и в этом заключается цинизм Путина", - предполагает Корб.

Он подчеркивает, что информацию о возможности развития событий по такому сценарию необходимо донести до мирового сообщества, чтобы избежать его реализации. Специалист добавляет, что Москва, очевидно, серьезно рассматривает такую возможность - если России достигнет своих целей, то начнутся массовые репрессии против украинцев. Именно так захватчики уже сделали в Крыму и в захваченных частях Донбасса. Ведь на оккупированных территориях уже много людей просто исчезли в тюрьмах, лагерях, потому что их наказали за то, что они отстаивали свободу и независимость своего государства.

"Это даже не трагикомично - это просто ужасно. Сценарий, о котором следует предупредить мир. И самое страшное, что они, видимо, имеют в виду именно это. Если бы Россия добилась успеха, она, вероятно, привлекла бы к суду украинских политиков, журналистов, активистов и правозащитников - и посадила бы их в тюрьму", - отмечает историк.

Он добавляет, что аргументы Кремля о якобы "нацизме" украинцев - это откровенная манипуляция историей, которая шокирует любого историка - "волосы встают дыбом". Это циничное использование трагедии жертв Второй мировой войны для оправдания собственной агрессии.

По мнению специалиста, в Европе в целом понимают, что Россия искажает историю, однако часто не до конца осознается, насколько серьезна эта угроза. Ее часто воспринимают как обычную пропаганду, хотя это гораздо больше - это реальная угроза для людей, которые борются за свободу и демократию в Украине. Если Россия добьется успеха в войне, такие люди окажутся под серьезной опасностью.

"Это больше, чем просто угроза. Это экзистенциальная угроза для людей в Украине, которые отстаивают свободу и демократию. Если Россия завоюет новые территории в этой войне, эти люди окажутся в острой опасности. Угроза проведения против Украины нового "Нюрнбергского процесса" является серьезной - это не риторический жест, а реальный сценарий", - акцентирует Корб.

По его словам, в Германии, как и во многих других европейских странах, есть часть общества, которая подвергается влиянию российской пропаганды. Эти люди часто называют себя "партией мира". Они выступают за прекращение поддержки Украины, желая вернуться к привычным экономическим отношениям с Россией и получать дешевые энергоносители.

Фейковые обвинения Кремля

Как писал УНИАН, представители Кремля, в том числе глава РФ Владимир Путин неоднократно обвиняют Украину, против которой Россия в 2022 году развязала полномасштабную войну, в якобы нацизме.

На военном параде, который прошел в Москве 9 мая, Путин заявил, что победит в этой войне и добьется своих "стратегических целей". Глава РФ, перечисляя заслуги СССР во время Второй мировой войны, вспомнил два украинских города - оккупированный Севастополь и Одессу, акцентировал на "непобедимости русского народа" и проводил параллели между событиями "Великой отечественной войны" 1941-1945 годов и так называемой ВОВ.

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