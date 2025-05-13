Это событие ждали многие поклонники культовой ленты.

Стриминговый сервис Peacock показал первый кадр из будущего ситкома "The Paper ("Газета"), который является ответвлением культового сериала "Офис". Создатели также рассказали, когда состоится премьера псевдодокументальной ленты.

Как пишет издание Variety, трейлер был показан на презентации NBCUniversal для рекламодателей. Несколько актеров, а именно Доналл Глисон, Сабрина Импаччиаторе и Оскар Нунез вышли на сцену, на которой объявили, что новый сериал следует ожидать в сентябре 2025 года. Однако точная дата выхода будет названа позже.

К слову, в трейлере видно, что действие ленты происходит в офисах Toledo Truth-Teller. Кроме вышеупомянутых актеров в съемках участвовали Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Видео дня

Кстати, соавтором сериала "Газета" стал сценарист Грег Дэниелс, который разрабатывал сценарий к "Офису" вместе с продюсером Майклом Команом, Рики Джервейсом, Стивеном Мерчантом, а также Говардом Кляйном, Беном Сильверманом и Баниджаем Америкасом.

Что известно о сериале "Офис"

Ситком "Офис" рассказывает о жизни работников офиса компании бумаги "Dunder Mifflin" в Пенсильвании. Комедийный сериал вышел впервые в марте 2005 года на канале NBC и позже стал культовым. Он получил более 50 наград, среди которых пять "Эмми" и "Золотой глобус".

Напомним, ранее главный актер "Фоллаута" раскрыл, сколько всего сезонов получит хитовый сериал.

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