Украина предложила Трампу присоединиться к встрече, но его решение еще неизвестно, рассказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным как в Анкаре, так и в Стамбуле. Об этом он сказал заявил во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

"То есть в любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться. И тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решил", - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что Украина обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением присоединиться к этим переговорам.

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"Я не знаю, решение президента США, но в любом случае, если бы он подтвердил свое участие, я думаю, что это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел", - добавил Зеленский.

Мирные переговоры - важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли поедет в Турцию на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что сейчас Россия готовит почву для отказа Путина от поездки.

Между тем Clash Report пишет, что президент США Дональд Трамп планирует отправить на переговоры Украины и РФ в Турцию своих спецпредставителей - Стива Уиткоффа и Кита Келлога.

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