Японский автопроизводитель заявил, что сократит больше рабочих мест, чем планировал изначально.

Японская копания Nissan закроет семь заводов и сократит 20 тысяч рабочих мест по всему миру в попытке сократить расходы. Данные шаги будут предприняты в рамках реорганизации.

Издание The independent пишет, что масштабная реорганизация должна завершиться к 2027 году. При этом изменения затронут около 15% персонала компании, но пока неизвестно, какие именно рабочие места будут сокращены в рамках глобальных операций. В настоящее время на заводе Nissan в Сандерленде работает около 6 тысяч человек.

Компания заявила, что перестановки помогут "создать более экономичный и устойчивый бизнес", а также предупредила о влиянии планов президента США Дональда Трампа по введению 25%-ых пошлин на авто, импортируемые в Америку.

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Nissan и Honda объединятся - последние новости

В декабре 2024 года японские автомобильные гиганты Nissan и Honda подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместной холдинговой компании. Процесс должны завершить до августа 2026 года.

Старшим партнером с большим влиянием в новой компании станет Honda. У нее будет право назначать на большинство руководящих должностей, в том числе президент холдинга тоже будет представителем Honda. После создания холдинга именно его акции будут торговаться на Токийской бирже, а акции Honda и Nissan уберут с открытых торгов.

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