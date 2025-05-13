УНИАН подготовил подборку главных новинок этой недели в кинотеатрах Украины.

Главными премьерами этой недели в кинотеатрах Украины станут новые части культовых франшиз "Миссия невыполнима" и "Пункт назначения".

Кроме того, на больших экранах можно будет посмотреть смелый комедийный байопик Kneecap о реальной рэп-группе ирландцев-бунтарей и еще несколько новинок.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

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Миссия невыполнима: Финальная расплата

Mission: Impossible – The Final Reckoning (США, 2025, приключения/экшн)

Официально новая (и, возможно, финальная) часть приключений супершпиона Итана Ханта выходит в украинский прокат с 22 мая 2025 года, однако в избранных кинотеатрах киноманы смогут посмотреть новинку уже с этой субботы, 17 мая, в рамках допремьерных показов.

События фильма будут происходить вскоре после финала седьмой части франшизы, вышедшей на экраны в мае 2023 года. На этот раз Итана Ханта и его команду ждет самая опасная миссия за всю карьеру, обещают создатели новой "Миссии".

В восьмой части к своим ролям вернулись сам бессменный исполнитель главной роли Том Круз, а также Винг Реймс (Лютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова), Генри Черни (Евгений Китридж), Хейли Этвел (Грейс), Пом Клементьев (Пэрис) и Эсай Моралес (Гебриэль), которые все были задействованы в предыдущем фильме франшизы.

Среди новых имен в касте – Анджела Бассетт (франшиза "Черная пантера", сериал "Американская история ужаса"), Холт Маккелени ("Гнев человеческий", сериал "Охотник за разумом"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас"), Ханна Ваддингем (сериалы "Тед Лассо", "Игра престолов") и Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец").

Режиссером фильма выступил Кристофер Маккворри, который ранее снял пятую, шестую и седьмую части франшизы, а также написал сценарий к четвертой.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Пункт назначения: Родовое проклятие

Final Destination: Bloodlines (США, 2025, ужасы)

После почти пятнадцатилетнего перерыва культовая хоррор-франшиза нулевых, наделившая целое поколение безграничным количеством фобий, возвращается на большие экраны. И, вероятно, именно эта часть наконец расскажет, с чего все, собственно, и началось.

В центре сюжета шестой части франшизы окажется студентка колледжа, которой постоянно снится кошмар, предсказывающий гибель ее семьи. Девушка возвращается домой, чтобы найти человека, который может это предотвратить.

Главные роли в фильме исполнили Кейтлин Санта Хуана (сериал "Флэш"), Тео Брионес (сериал "Чаки"), Ричард Хармон (сериалы "Убийство", "100") и другие.

Также в фильме снова появится Тони Тодд в роли владельца похоронного бюро Уильяма Блудворта – это единственный персонаж, которого можно было увидеть во всех пяти предыдущих частях франшизы. Роль в "Пункте назначения 6" стала одной из последних для Тодда, который умер после продолжительной болезни в ноябре 2024 года.

Режиссерами фильма стали Зак Липовски и Адам Стейн, которые в 2018 году вместе выпустили положительно оцененный критиками научно-фантастический триллер "Чудовища".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет довольно уверенные 7 из 10 баллов.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Kneecap

Kneecap (Великобритания, Ирландия, 2024, комедия/драма/музыка/байопик)

Этот комедийный байопик рассказывает о происхождении реальной ирландскоязычной рэп-группы Kneecap, известной бунтарским юмором, антиколонизационными взглядами и взрывным сочетанием непристойностей и политической позиции. Воспитанные отцом-националистом и борцом ИРА парни с детства усвоили, что ирландский язык – их оружие в борьбе за свободу. И они дерзко используют его, вступая в споры с копами, радикальными группировками и консерваторами. Однажды их пути пересекутся с местным учителем музыки, который сменит школьную доску на диджейский пульт, и белфастская троица неожиданно для себя возглавит движение за гражданские права и родную культуру, не гнушаясь показать всем "пятую точку" с надписью "Британцев прочь".

Собственно, участники группы Kneecap – Лиам, Нише и Джей-Джей – сыграли самих себя, а вот образ их отца воплотил известный ирландский актер немецкого происхождения Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Стыд", "Прометей", "Стив Джобс", франшиза "Люди Икс").

Снял фильм ирландский писатель Рич Пеппиатт, для которого это полнометражный режиссерский дебют.

Мировая премьера фильма состоялась на крупнейшем в США фестивале независимого кино "Сандэнс" в начале 2024 года (где он получил одну из наград), а после этого Kneecap активно демонстрировался на престижных киносмотрах по всему миру и продолжал собирать награды. Среди прочего он был дважды номинирован на премию Европейской киноакадемии, Critics' Choice Awards и British Independent Film Awards.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Уроки мистера Пингвина

The Penguin Lessons (США, Великобритания, Испания, Ирландия, 2024, комедия/драма)

Фильм рассказывает реальную историю о пингвине, который помогал преподавать английский язык разбалованным ученикам в элитной школе в Аргентине. Учитель английского нашел на берегу океана крошечного пингвина, когда малыш совсем ослаб и еле шевелил крыльями. Мужчина очистил его от мазута и водорослей, а потом отпустил на волю. Но не все так просто... Пингвин начал преследовать учителя повсюду – и однажды пробрался к нему в класс. Именно благодаря пернатому учителю дети наконец заинтересовались учебой.

Главные роли в фильме сыграли Стив Куган ("Ночь в музее", "Вокруг света за 80 дней"), Джонатан Прайс ("Завтра не умрет никогда", "Два Папы", сериал "Игра престолов", франшиза "Пираты Карибского моря") и Бьорн Густафссон ("Шпионка", "Кунг Фьюри").

Снял ленту Питер Каттанео ("Голый барабанщик", "Жены героев").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 52 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Выходя за пределы

Klammer / Chasing the Line (Австрия, 2021, драма/спорт/байопик)

События фильма происходят во время Зимней Олимпиады 1976 года. Горнолыжнику Францу Кламмеру только 22 года, а его уже называют будущей звездой. За плечами юноши немало побед, поэтому пресса и публика надеются на его новые достижения. Но давление ожиданий тысяч австрийцев – не единственный вызов в этом соревновании. Незадолго до гонки спонсор решает изменить привычные форму и снаряжение, погодные условия все хуже и хуже, а трасса кажется неприступной. Единственное, что не дает герою сломаться – любовь его жизни.

Главные роли в фильме сыграли молодые австрийские актеры Юлиан Вальднер и Валери Губер, а режиссером выступил Андреас Шмид ("Машина любви").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы мая 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет четвертый сезон анимационного сериала "Любовь, смерть и роботы", тогда как на Max состоится премьера криминального сериала "Дастер" с Джошем Холлоуэем, а на Apple TV+ стартует научно-фантастическая комедия "Киллербот" с Александером Скарсгардом.

Марина Григоренко