Ведущий оценил шансы представителей Украины.

Популярный украинский ведущий и неизменный комментатор конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко высказался о группе Ziferblat и прогнозах букмекеров.

Не секрет, что много недель подряд победу в международном песенном конкурсе в этом году пророчат представителям Швеции - группе KAJ. Но, по словам Тимура, он бы хотел, чтобы и другие страны оказывались на первом месте, ведь шведы уже семь раз становились триумфаторами за всю историю "Евровидения".

"Не могу сказать, что мне не нравится их выступление, но с другой стороны, хочется немного больше разнообразия. Не так часто шведских исполнителей в победителях... Хотя, если это произойдет, то будет абсолютно заслуженно. Я надеюсь, что к шведам присоединимся мы, как всегда", - отметил Мирошниченко в интервью OBOZ.UA.

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Однако уже сегодня, 13 мая, состоится первый полуфинал "Евровидения", на котором узнаем, кто пройдет в финал конкурса. К слову, под номером пять на сцене в Базеле будут выступать представители Украины. О группе Ziferblat Мирошниченко высказался так:

"Сейчас нам не предсказывают слишком высоких мест, но уверен, что будем в десятке лучших. Самое главное, что я пожелал ребятам перед выездом - это кайфонуть от этого процесса. "Евровидение" - это действительно необыкновенно. Я желаю им выжать максимум от пребывания там".

К слову, "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии. В конкурсе примут участие 37 стран. Гранд-финал шоу ожидается в субботу, 17 мая, где объявят имя победителя.

Напомним, ранее Потап высказался о представителях Украины на "Евровидении-2025".

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