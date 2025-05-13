Продажи гуманоидов хотят запустить в 2026-2027 году.

Человекоподобный робот Optimus от Tesla научился танцевать. Короткое видео, которое Илон Маск опубликовал на своей страничке в Twitter, набрало более 7 млн просмотров за несколько часов.

По словам миллиардера, это не генерация нейросетей, а реальное видео – робот прошел обучение с подкреплением (RL). Этот метод основан на имитации процесса обучения методом проб и ошибок.

Кабель, прикрепленный к Optimus сзади – на случай падения. Маск назвал танец робота "ранним результатом", а совсем скоро покажут больше танцев, над которыми "усердно работала целая команда".

Видео дня

В августе 2021 года Маск представил проект, известный под названием Tesla Bot, в сентябре дебютировал прототип Tesla Optimus. В то время андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, но теперь они научились ходить и носить предметы, проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как они – и даже танцевать. И все это без участия человека.

Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в супермаркетах, выгуле собак и т.д. При этом отмечается, что андроиды не нацелены отбирать рабочие места у самих людей. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск.

Продажи гуманоидов хотят запустить в 2026-2027. Стоить будут от ~$20 000 (около 800 тыс. грн.). Ранее Маск анонсировал первый полет на Марс в 2026 году – на ней полетит робот Optimus, который станет первым колонистом.

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