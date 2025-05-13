Купить билеты можно в мобильном приложении УЗ, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Государственная железнодорожная компания "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд №267/268 Киев - Винница - Киев. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Поезд будет курсировать 18 и 25 мая:

из Киева - отправление в 08:33, прибытие в Винницу в 11:46;

из Винницы - отправление в 17:39, прибытие в Киев в 20:42.

Отмечается, что поезд будет курсировать в составе купейных вагонов, но с местами для сидения. В компании добавили, что нечетные места - у окна, четные места - ближе к двери купе.

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Купить билеты можно в мобильном приложении УЗ, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

В начале мая подвижной состав "Укрзализныци" пополнили шесть новых плацкартных вагонов на 58 мест каждый. Вагоны получили ряд важных обновлений, в частности, полочки с мягкими боковыми спинками. Это первые вагоны в истории независимой Украины, которые закупили именно в плацкартной модификации.

В апреле появился новый флагманский поезд "Харьков - Ворохта", который получил название "Единство". Этот поезд стал восьмым флагманским поездом "Укрзализныци". Он будет отправляться под песню "Заповіт" украинского рэп-исполнителя и военнослужащего YARMAK.

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