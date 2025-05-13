Украина имеет более тысячи танков, но находится лишь на шестнадцатой позиции.

За последние десятилетия Китай значительно усилил свои бронетанковые силы и на сегодня по количеству танков превосходит Россию, США и КНДР. Соответствующие данные представлены на новой инфографике, которую создали специалисты аналитической компании Visualcapitalist.

По мнению экспертов, китайский танковый парк насчитывает 6800 боевых машин. На втором месте все еще находится Россия, которая якобы имеет 5750 танков.

На третьей позиции довольно ожидаемо расположились Соединенные Штаты Америки, а Украина заняла лишь шестнадцатое место. Интересно, что на инфографике почти не представлены европейские страны - в двадцатку не попали ни Германия, ни Франция, ни Великобритания.

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Российское танкостроение - что надо знать

Специалисты отмечают, что несмотря на уязвимость танков к дронам и высокоточным ракетам, эти боевые машины остаются важным элементом современной войны.

Это хорошо понимают россияне, которые пытаются увеличить производство основных боевых танков. Напомним, во время майского парада на Красной площади продемонстрировали новые Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Стоит сказать, что все они являются модернизированными вариантами старых советских образцов, в то время как новых "Армат" россияне построили мизерное количество.

В прошлом году УНИАН писал, что за все годы РФ смогла изготовить лишь около 20 танков Т-14 на базе гусеничной платформы "Армата". Среди главных проблем этой машины называют различные технические трудности и сложности с обслуживанием в зоне боевых действий.

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