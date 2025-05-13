Лари находится в 30-40 минутах езды от аэропорта Пизы.

Толпы людей продолжают прибывать в Пизу и Флоренцию, но мало кто из туристов осознает, что на самом деле в сельской местности Италии разбросаны не менее потрясающие города и деревни.

Как пишет Daily Express, фактически, одна из таких деревень находится всего в 26 километрах к юго-востоку от Пизы.

Лари - это окруженная стеной горная деревушка в муниципалитете Кашана-Терме-Лари. Она расположена на большой высоте для Тосканы и сосредоточена вокруг замка, откуда открывается невероятный панорамный вид на итальянскую сельскую местность. В Лари проживает около 6000 человек, и гости могут исследовать живописные улицы, выложенные историческими красочными зданиями.

Видео дня

Интересно, что Лари больше всего известна своей впечатляющей и хорошо сохранившейся средневековой крепостью Castello dei Vicari, которая находится на вершине деревни и доминирует над горизонтом. В сооружении XI века находятся укрепленные стены, башни и внутренний двор.

Муниципальный центр его коммуны, Лари, датируется как минимум девятым веком до нашей эры, что подтверждается следами этрусской архитектуры. Другие ключевые достопримечательности, которыми можно полюбоваться, включают церковь Сан-Леонардо, Палаццо деи Викари и древние городские стены, все это на фоне подлинной тосканской сельской местности.

"Средневековый центр деревни является домом для очаровательных улочек, выстроившихся вдоль ремесленных мастерских, и, когда вы проголодаетесь, изучите кулинарные традиции деревни в местных закусочных, насладитесь подлинными тосканскими вкусами", - сказано в статье.

Отмечается, что туристы могут посетить дегустации оливкового масла, пробуя различные местные оливковые масла первого отжима в сочетании с традиционным хлебом и другими местными деликатесами. Также есть возможность открыть для себя знаменитый винодельческий регион Тусакни с дегустационными турами вин на местных винодельнях недалеко от Лари, включая бокалы Кьянти, Санджовезе и Верначча. Эксперты пишут:

"Если вам недостаточно местной кухни, погрузитесь в тосканский кулинарный класс и кулинарные мастер-классы, научившись готовить традиционные блюда, такие как домашняя паста, брускетта и тирамису, под руководством местных поваров, используя свежие сезонные ингредиенты, полученные из региона. Как только вы достаточно изучите Лари, неподалеку вы увидите виноградники, оливковые рощи и еще больше деревень на вершинах холмов, которые ждут своего открытия".

Важно, что Лари находится в 30-40 минутах езды от аэропорта Пизы. Для тех, кто рассчитывает на общественный транспорт, маршрут 400 CPT (Consorzio Autolinee) является одним из основных автобусных маршрутов до Лари. Чтобы продлить свое путешествие, вы можете остановиться в невероятном отеле Il Castello di San Ruffino, расположенном всего в 1,8 км от центра деревни. Это историческое здание с бассейном, солнечной террасой, баром и рестораном.

Новости туризма

Всего в 40 километрах к югу от Сарагосы, потрясающего испанского города на северо-западе Испании, находится крошечная деревня, которая так же впечатляет, но по совершенно другой причине. Она превратилась в место для темного туризма.

В течение 85 лет крошечная деревня Бельчите стояла застывшей во времени как хрупкое напоминание об одном из самых тревожных периодов истории Испании.

Вас также могут заинтересовать новости: