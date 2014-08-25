Появились фото могил псковских десантников

Об этом Slon.ру. сообщили местные источники.

Источники Дождя также подтверждают эту информацию. По словам источника Slon.ru, две свежие могилы на этом кладбище принадлежат бойцам Леониду Кичаткину и Александру Осипову.

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Издание «Псковская губернiя» опубликовало на своем сайте фотографии могил, в которых, по информации издания, похоронены десантники Кичаткин и Осипов

Причина и место гибели бойцов во время церемонии не назывались.

Накануне журналист «Русской планеты» Илья Васюнин дозвонился до супруги Леонида Кичаткина и поговорил с неким человеком, представившимся Кичаткиным.