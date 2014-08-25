Появились фото могил псковских десантников
23:13, 25 августа 2014Мир
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В деревне Выбуты под Псковом утром 25 августа прошли похороны десантников, погибших при неизвестных обстоятельствах.
Под Псковом 25 августа прошли похороны десантников, погибших при неизвестных обстоятельствах
Об этом Slon.ру. сообщили местные источники.
Источники Дождя также подтверждают эту информацию. По словам источника Slon.ru, две свежие могилы на этом кладбище принадлежат бойцам Леониду Кичаткину и Александру Осипову.
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Издание «Псковская губернiя» опубликовало на своем сайте фотографии могил, в которых, по информации издания, похоронены десантники Кичаткин и Осипов
Причина и место гибели бойцов во время церемонии не назывались.
Накануне журналист «Русской планеты» Илья Васюнин дозвонился до супруги Леонида Кичаткина и поговорил с неким человеком, представившимся Кичаткиным.
псковский десантник / Псковская губернія
псковский десантник / Псковская губернія
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