Анастасия Горбачева

Отмеачется, что торговля никогда не обсуждалась с американскими чиновниками в ходе бесед перед перемирием с Пакистаном.

Индия предложила ввести пошлины на некоторые американские товары в ответ на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Данное решение стало первой ответной мерой на торговую войну президента США Дональда Трампа, хотя страны приближаются к заключению торговой сделки.

Издание Bloomberg пишет, что Индия уведомила Всемирную торговую организацию о том, что пошлины США на металлы - "защитные меры", которые негативно скажутся на торговле. Нью-Дели оставляет за собой право "приостановить уступки или другие обязательства" в качестве ответной меры на американские пошлины. Этот шаг стал первой ответной мерой Индии.

"Последние действия Индии в рамках ВТО приходятся на деликатный момент. Нью-Дели и Вашингтон изучают возможность заключения более широкого соглашения о свободной торговле, и эти ответные меры могут бросить тень на переговоры", - говорит основатель аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

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Согласно уведомлению ВТО, Индия заявила, что пошлины Трампа на сталь и алюминий затронут индийский экспорт на сумму 7,6 миллиарда долларов, из которых пошлина составит 1,91 миллиарда долларов.

"Соответственно, предлагаемая Индией приостановка уступок приведет к эквивалентному объему пошлин, взимаемых с продукции, производящейся в США", - говорится в уведомлении, без уточнения товаров, на которые распространяется действие пошлин.

Источники заявили, что торговля никогда не обсуждалась с американскими чиновниками в ходе ряда бесед, предшествовавших перемирию с Пакистаном.

Пошлины Трампа – главные новости

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины в отношении стран, которые облагают американские товары более высокими пошлинами.

В свою очередь власти Индии пытаются избежать огромных пошлин, поэтому согласились увеличить импорт американской нефти и газа, чтобы сократить торговый дисбаланс.

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