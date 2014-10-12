Российский блогер нашел на кладбище в Ростове "странные" свежие могилы

Российский блогер в своем ЖЖ сообщает, что обнаружил на кладбище в Ростове-на-Дону "странные, если не сказать больше, захоронения".

"В прошлом году, в мае, когда я хоронил своего отца, нам выделили место прямо напротив только что отстроенного ЖК "Суворовский", который построило Минобороны РФ для военнослужащих. И здесь на отшибе, напротив "Суворовского", захоронения располагались по обе стороны грунтовой дороги, на которой даже могли разъехаться два автомобиля. А в этот раз подъехать мы не смогли... Пришлось оставить машину и идти пешком. Вместо дороги появились три ряда вот таких захоронений", - пишет блогер.

"Большинство захоронений - это НМ или НЖ. Я так понимаю "неизвестный мужчина" и "неизвестная женщина". У большинства дата смерти лето-осень 2014, большинство указано как 20-30 лет, 40-45 лет... Почти все до 60 лет. Но много и захоронений с указанными фамилиями и именами. Там тоже все молодые. И даты смерти есть и 2014 и 2013 год, и даже 2012 год. Явно, что захоронения были сделаны в одно время, потому что я сам там бывал и видно, дорогу отдали под захоронения совсем недавно. Они все совсем свежие", - подчеркивает он.

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Подозрения вызывает и тот факт, что захоронения сделаны вдали от центральных аллей и даже не на новых кварталах, где хоронят сейчас. Именно вдалеке и на отшибе, куда могут попасть только родственники тех, чьи могилы там находятся, отмечает блогер.

Некторые пользователи ЖЖ в своих комментариях предполагают, что речь идет о захоронениях убитых в Украине российских граждан: военных и просто добровольцев.