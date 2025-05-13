Кремль отказывается от дальнейших комментариев по поводу предложения Зеленского о посещении Путиным переговоров в Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к переговорам в Стамбуле. На все остальные вопросы журналистов по этому поводу он отвечать не стал.

"Кремль объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, как только президент посчитает это необходимым. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - ответил представитель, сообщает российский "Интерфакс".

По его словам, подход Европы к вопросу Украины якобы "направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона".

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"Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе", - добавил он.

Между тем, по неподтвержденным данным из российских источников, министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая. В состав делегации также войдет помощник президента Юрий Ушаков.

Встреча в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов приехать в Стамбул и встретиться там лично с Путиным.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, ни с кем другим, кроме Путина, Зеленский встречаться не будет. Если в Стамбуле не будет "присутствия России на высшем уровне", это будет означать, что Москва не готова прекращать огонь, заканчивать войну и вести прямые переговоры, заявил он.

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