Каннский кинофестиваль откроют тремя фильмами об Украине

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13 мая откроется Каннский кинофестиваль, где покажут сразу три фильма об Украине. Такая задумка появилась у организаторов для того, чтобы напомнить миру о том, что происходит в Украине уже три года.

"Этот "День Украины" напоминает о преданности художников, авторов и журналистов тому, чтобы рассказать историю этого конфликта в сердце Европы, который уже три года влияет на украинский народ и мир", – говорится в заявлении фестиваля.

Так, на Каннском фестивале покажут фильм "Зеленский" режиссеров Ива Жолана, Лизы Извести и Ариан Шемен (Франция, 2025 год). Это история о Владимире Зеленском и о том, как он из комика стал президентом Украины.

Видео дня

Второй фильм - "Наша война" Бернара-Анри Леви и Марка Русселя (Франция-Украина, 2025 год). Картина рассказывает о том, что происходит в Покровске и Сумах, где вместе воюют украинцы и французские добровольцы.

"2000 метров к Андреевке" (Украина-США, 2025 год) – новая лента Мстислава Чернова, который в 2024 году получил "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе".

Напомним, вышел трейлер леденящего душу хоррора "Опасное животное".

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