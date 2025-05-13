Такой военный контингент могут разместить к западу от Днепра.

В рамках урегулирования российско-украинской войны обсуждается отправка иностранных военных в Украину.

Такое заявление сделал спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Как он отметил в эфире Fox Business, это военный контингент из Великобритании, Франции, Германии и Польши.

"Речь идет о силах устойчивости, которые называют E3, но теперь это E4, поскольку к Великобритании, Франции и Германии присоединилась Польша. Эти силы размещаются к западу от реки Днепр, вне зоны досягаемости конфликта. На востоке предполагается миротворческий контингент с участием третьей стороны для мониторинга прекращения огня", – подчеркнул спецпосланник Трампа.

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Так же на переговорах обсуждается вопрос НАТО. Келлог прямо отметил, что членства Украины в Альянсе может не быть в ближайшей перспективе.

"Возможно, когда-то в будущем, но не сейчас", – добавил он.

Важным вопросом также остается будущее оккупированной Запорожской АЭС и возвращение незаконно вывезенных с оккупированных территорий детей.

"Очевидно, что переговоры не будут идеальными. Будут определенные уступки и компромиссы, мы это понимаем. Но важно остановить убийства, и это то, что хочет сделать президент Трамп. Он неоднократно об этом говорил. Это самая большая война в Европе со времен Второй мировой. Более 1,2 миллиона военных Украины и РФ – это потери: ранеными и убитыми. Это огромное количество", – резюмировал он.

Отправка иностранных войск в Украину

Вопрос отправки миротворцев в Украину обсуждается уже не первый месяц. О готовности пойти на этот шаг после достижения мирного соглашения говорили во Франции, Британии и других странах.

На днях новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя этот вопрос, заявил что вопрос отправки немецких военных в Украину сейчас даже не стоит на повестке дня. Он акцентировал, что сейчас еще далеко до прекращения огня и еще дальше – до мирного соглашения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что в случае отправки миротворцев после мирного соглашения иностранные войска не будут находиться на линии фронта. Эти силы могут быть развернуты в тех регионах Украины, где существует минимальный уровень угрозы.

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