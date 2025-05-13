В частности, президент высказался относительно будущего Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что на переговорах между Украиной и Россией должны рассматриваться три вопроса – украинских территорий, Запорожской АЭС и доступа к важным водным ресурсам.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга глава государства сказал, что он на заявления Уиткоффа "смотрел бы не через призму того, что происходит сейчас", а через призму того, что происходило раньше. Он добавил, что определенные сигналы от представителей США звучали и раньше.

"Что касается этих пунктов, о которых вы сказали, мы их видели. То, что я вам и говорил – это были соответствующие сигналы от Соединенных Штатов Америки, когда были встречи, мне кажется еще в Лондоне (23 апреля) или во Франции (17 апреля), когда США давали такие сигналы. Мне они понятны", – сказал Зеленский.

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Отмечается, что эти сигналы поступали и от разведок, и от различных участников переговорного процесса.

"Мне кажется, что это, прежде всего, сигналы России. По моему мнению, идеологически это очень похоже на них относительно Запорожской станции, доступа к воде и тому подобное. То есть мне кажется так: пойти на какой-то компромисс, но не пойти ни на какой компромисс. Почему? Потому что, как я уже и подчеркивал, Запорожская станция сегодня – это очень сложный объект. Работать с ней сможет только украинская сторона", – подчеркнул президент.

Он добавил, что просто так восстановить работу Запорожской АЭС невозможно, и на это может уйти минимум 2-2,5 года. К тому же, пока неизвестно, сколько средств нужно инвестировать, чтобы запустить станцию. При этом президент отметил, что Украина хочет вернуть станцию под свой контроль.

"Без нас она ни на кого работать не будет", – акцентировал глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что Украина готова согласиться на привлечение инвестиций, если Соединенные Штаты заинтересованы в этом.

"Я считаю, что такие предложения, отдать нам станцию... Я спрашивал, а что дальше, а выход к воде? А город Энергодар, где эти работники будут жить? Много вопросов. Без воды не будет существовать. Не будет безопасности на станции. И там поднимался вопрос о дамбе и так далее. То есть пока это выглядит, что были такие предложения. Рано об этом просто говорить. Сначала прекращение огня, а потом будем говорить о станции и так далее", – сказал Зеленский.

Переговоры с РФ: о чем говорил Уиткофф

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что основными темами переговоров между Украиной и Россией должны стать вопросы пяти украинских регионов, статуса Запорожской АЭС и вопрос судоходства Украины по Днепру и выхода в мировой океан.

Также Уиткофф заявил, что президент США Дональд Трамп угрожает прекратить роль посредника и выйти из процесса урегулирования российско-украинской войны, если Украина и Россия не проведут прямых переговоров и не придут к соглашению о прекращении огня.

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