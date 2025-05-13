Новый закон позволит отслеживать местоположение высокотехнологичных чипов по всему миру.

В Конгрессе США обсуждается законопроект, который обяжет производителей видеокарт и процессоров оснащать их геотрекинговыми технологиями. Цель этой инициативы – не допустить попадания американских технологий в руки стран, находящихся под санкциями, в том числе Китая и РФ.

Другие чиновники предлагают не только следить за перемещениями видеокарт и чипов всему миру, но и дистанционно отключить их. Член Палаты представителей Билл Фостер утверждает, что, например, у Nvidia уже давно есть подобные технологии, пишет издание Tom’s Hardware.

Законопроект охватывает широкий спектр электроники, включая видеокарты от Nvidia и AMD, а также процессоры Intel – и предусматривает создание реестра для отслеживания текущих местоположений и конечных пользователей.

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Пока закон еще рассматривается, но в случае принятия пройдет минимум пара лет для реализации. В потенциале это может означать конец "серым" поставкам, считают эксперты.

Напомним, крупным американским производителям, вроде Nvidia и AMD, запрещено официально поставлять свою продукцию – видеокарты и процессоры – в ряд стран из-за санкций. Однако как показывает практика, ограничение легко обходится параллельным импортом – страдает только конечная стоимость.

Как УНИАН уже писал, в октябре 2024 года Nvidia заблокировала россиянам доступ к обновлениям драйверов видеокарт. Впрочем, с использованием VPN-сервисов с IP-адресом другой страны драйверы обновляются в стандартном режиме без ограничений.

Ранее Nvidia официально подтвердила, что "народная" GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступит в продажу уже 19 мая. Новинку будут продавать за 299 долларов (~12 800 грн).

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