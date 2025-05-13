Агропродукция составляет около половины всего украинского экспорта.

Украинские аграрии прошли экватор посевных работ, и урожай в этом году ожидается не меньше прошлогоднего. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 76% посевных площадей. Это более 4,3 млн гектаров. Ожидаем, что урожай 2025 года будет не меньше, чем прошлогодний", - сказал он во время заседания правительства.

Шмыгаль добавил, что Украина сможет обеспечить внутренний рынок и будет иметь достаточно ресурса, чтобы поставлять продовольствие в страны, где существует угроза голода.

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"Важно, что морские ворота Украины на Черном море открыты. Их безопасность надежно гарантирована нашими Силами обороны. По украинскому морскому коридору за время его функционирования прошло 120 млн тонн грузов, из них 76 млн тонн - это товары наших аграриев", - сказал глава правительства.

По словам премьера, сегодня агропродукция составляет около половины всего украинского экспорта. Так, за 4 месяца 2025 года Украина экспортировала товаров на более 13 млрд долларов, из них 7,6 млрд долларов - это доля аграриев и производителей продовольствия.

Урожай 2025 в Украине

Необычно холодный май этого года сильно навредил украинским фермерам. Аграрии жалуются, что из-за ночных заморозков уже потеряли урожай некоторых овощей, или по крайней мере то, что успели посадить.

В Институте садоводства НААН не исключают, что из-за влияния низких температур может быть полностью потерян урожай абрикосов и алычи, а также до 30% урожая вишни и черешни вследствие снижения фертильности пыльцы.

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