В среду, 14 мая, в Киеве ожидается один из самых теплых дней недели. С 16 мая температура в столице снова немного понизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +6°...+7°, а днем возудх прогреется до +15°...+16°. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Атмосферное давление снизится до 742-745 миллиметров ртутного столба. Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с.
Погода 14 мая - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет пасмурно, неболшой дождь. Ночью +4°, днем +13°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°, ливень.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°, дождь.
В Тернополе 14 мая ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +16°, пасмурно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
В Виннице завтра будет +5°...+16°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+16°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+13°, гроза.
В Одессе 14 мая - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°, ливень.
В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°, ливень.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +14°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+15°, легкий дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, возможен дождь, температура ночью +4°, днем +16°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°, возможен дождь.