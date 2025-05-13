По словам представителя Полтавского ТЦК, некоторые военные не выдерживают такого давления.

Если человек встречает на улице военнослужащего ТЦК, то почти гарантировано, что он уже воевал и получил ранения, или же имеет ограничения по состоянию здоровья, поэтому не может находиться в зоне боевых действий. Об этом рассказал представитель Полтавского областного территориального центра комплектования Роман Истомин в интервью hromadske.

"Несмотря на это, некоторые люди все равно считают нужным забрасывать: "Вот иди и сам воюй!". Это то, что мне рассказывали наши военные, которые ежедневно сталкиваются с такими ситуациями. И они мне говорят: "Я же не могу каждому объяснять, где я воевал, показывать свои ранения или заключение ВВК". Соответственно, на такие упреки реагируют, когда уже, условно говоря, допекло. А самое печальное, что даже объяснение не останавливает гражданских от дальнейшего неуважения", - отметил он.

По словам Истомина, ответ военного гражданским о том, что он воевал или не может это делать по состоянию здоровья совершенно не останавливает тех, кто спровоцировал конфликт.

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"Порой доходит даже до того, что в ответ на то, что "я воевал", гражданские отвечали что-то вроде: "И зачем вернулся?". Я слышал от военных такие истории. Но в целом, если ситуация становится агрессивной, то объяснение, что военнослужащий уже воевал, получил ранение и не может воевать, часто уже не имеет значения. Человек просто настроился на конфликт, и любой ответ не изменит его поведения. Там уже объяснять что-либо абсолютно бесполезно", - подчеркнул спикер.

Истомин также добавил, что работать в ТЦК морально тяжело:

"Ну, очередей из желающих служить в ТЦК я не вижу, говорю честно. Конечно, это трудно. Я знаю не один случай, когда военнослужащие из боевых частей после ранения приходили в ТЦК, чтобы продолжать службу, несмотря на инвалидность. Но потом увольнялись, потому что не выдерживали".

Он рассказал, что не все люди могут выполнять те или иные задачи, к примеру, ходить на мероприятия оповещения.

"Кто-то психически устойчивый, а кто-то подходит к командиру и говорит: "Я не могу". И командир понимает, что это не просто отказ, а человек действительно не выдерживает. И тогда ему ставят другие задачи - например, ходить в наряды. Каждый день получать негатив в свою сторону, причем от совершенно незнакомых людей и за то, чего ты не делал, - конечно, это трудно", - отметил спикер.

По словам Истомина, на каждое объяснение военного ТЦК от гражданских появляется тот или иной контраргумент.

"Начиная от абсурдных типа "я тебя не посылал", и заканчивая возмутительными вроде "нормальный человек не будет служить в ТЦК"", - поделился представитель Полтавского областного ТЦК.

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Также Истомин рассказал об обязанностях работников ТЦК. По его словам, такие военнослужащие вообще не должны ловить уклонистов, поскольку это не входит в их обязанности.

"Должно быть так: военнообязанный получает повестку, приходит в ТЦК - и идет в армию. В таких условиях ТЦК выполняли бы преимущественно административные функции, в частности составляли бы админпротоколы о привлечении к ответственности", - отметил он.

В то же время спикер подчеркнул, что такая система в Украине не работает, поэтому работникам приходится выполнять функции, которые ТЦК и СП не совсем свойственны.

В свою очередь советник ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева сделала заявление об обязательной службе женщин. Она подчеркнула, что Украина допустила большую ошибку, поскольку не ввела срочную военную службу для женщин еще в 2014 году.

Советник считает, что Украина может использовать опыт Норвегии, где женщины добровольно идут на срочную службу, чтобы потом участвовать и в профессиональной армии, строя военную карьеру.

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