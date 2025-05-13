На Новопавловском направлении ежесуточно оккупанты теряют примерно 150 солдат.

На юге Украины, на Новопавловском направлении, российские оккупанты в том числе с помощью мотоциклетной техники пытаются прорваться на Днепропетровщину. Как отметил в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, только за последние сутки противник там совершил 24 штурма.

"На Новопавловском направлении довольно сложная ситуация. Противник активно продолжает обстрелы, боевые столкновения продолжаются. Малыми группами пехоты он пытается прорваться к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Там сейчас собрано немало штурмовой пехоты врага - штурмовые подразделения из четырех российских полков, которые на относительно небольшом участке линии боевого соприкосновения пытаются осуществлять штурмовые действия", - рассказал Волошин.

По его словам, сейчас на этом отрезке фронта Силы обороны ведут маневренную оборону, пытаясь уничтожить как можно больше оккупантов, которые несут там большие потери. Речь идет о примерно 150 человек личного состава ежесуточно. Кроме того, противник пытается атаковать, применяя как боевую технику, так и мотоциклы.

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"Большое количество задействована мотоциклетной техники, которую Силы обороны также уничтожают", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что на Новопавловском направлении противник пытается захватить населенные пункты Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь, Новоселку, чтобы прорваться на Днепропетровщину. Волошин подчеркнул:

"Там сегодня продолжаются ожесточенные, активные боевые действия".

Война в Украине - наступление на Днепропетровскую область

Как писал УНИАН, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что с военной точки зрения заход врага на территорию Днепропетровщины не имеет никакого значения, РФ это использует исключительно для информационно-психологической операции. Путь к административной границе с Днепропетровской областью усеян трупами российских солдат и уничтоженной техникой.

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