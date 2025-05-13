Также Путин не желает заканчивать войну и идти на полное безусловное прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что российский диктатор и инициатор войны против Украины Владимир Путин боится прямых переговоров с ним. Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер сказал на брифинге.

Президент Украины напомнил, что 11 марта Украина полностью поддержала предложение США на встрече в Саудовской Аравии относительно полного безусловного прекращения огня, потому что Украина стремится к прекращению войны.

В то же время, как отметил президент, уже 63 дня это предложение сохраняет силу на переговорной площадке.

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"Я неоднократно подчеркивал это президенту Трампу. Считаю, что Путин не хочет окончания войны, не хочет прекращения огня, не хочет каких-либо переговоров. Я уже молчу о том, что он боится прямых переговоров со мной", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский готов встретиться с Путиным в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным как в Анкаре, так и в Стамбуле. И Украина делает все для того, чтобы такая встреча на высшем уровне состоялась.

"Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться. И тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решил", - заявил Зеленский.

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