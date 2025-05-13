Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность прибыть на переговоры в Турцию, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ожидает присутствия в Стамбуле не только Зеленского, но и Путина, я не склонен думать, что российский диктатор туда приедет.

Иногда действительно бывают такие встречи между лидерами, которые могут способствовать прорыву ситуации. И Трамп в такие встречи верит. Но мы должны понимать, что даже если бы встреча между Зеленским и Путиным состоялась, то вряд ли была бы какой-то прорывной. Ведь между сторонами - слишком большие разногласия. И решить их во время одной встречи (тем более, учитывая отношения между Путиным, как агрессором, и Зеленским, который возглавляет страну-жертву агрессии) практически невозможно.

В целом тема переговоров в Стамбуле для обеих сторон - это как "горячий уголь", который каждый пытается перебросить другому. Никто не хочет выглядеть перед Трампом таким, кто не способствует переговорам. Поэтому и Украина, и Россия здесь предпочитают перебросить ответственность друг на друга.

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Некоторые эксперты считают, что накануне заявленной даты (15 мая), Россия может осуществить атаку на Украину.

Таким образом Зеленский окажется в ситуации, когда не сможет поехать в Турцию. Или же, наоборот, россияне могут устроить провокацию на своей территории, и тогда Путин скажет, мол, украинцы нас атакуют, поэтому нельзя поехать.

Такой вариант развития событий нельзя исключать, но, думаю, Путин все же будет пытаться убедить Трампа в другом. Сейчас РФ пытается показать "готовность" к прямым переговорам. Но, чтобы объяснить, почему Путину лично не нужно ехать в Стамбул, россияне будут использовать различные выходки, о которых мы уже давно знаем. К примеру, они могут сказать, что встреча лидеров должна быть подготовленной. Или, что первая встреча не должна быть сразу на самом высоком уровне. Также могут заявить, что не могут встречаться с президентом, который якобы не является легитимным...

Кроме того, сейчас они уже рассказывают, что речь идет о "восстановлении" переговоров в Стамбуле, которые начались в 2022 году и которые якобы сорвала Украина. То есть, россияне снова начнут озвучивать требования, которые были в 2022 году.

Некоторые считают, что Путин мог бы согласиться на перемирие, ведь это может освободить его от слишком большого бремени войны, от финансовых затрат на войну.

Возможно, это и так. Путин действительно был бы в этом заинтересован, но на своих условиях (ведь он хочет сохранения контроля над оккупированными территориями, над Запорожской атомной электростанцией и т.д.). Поэтому, думаю, он хотел бы начать "переговоры" чисто для очковтирательства. Мол, переговоры продолжаются, снимайте с меня санкции.

Стоит понимать, что в этой парадигме он будет предлагать Трампу business as usual - возможности разработки редкоземельных металлов в России, использование ресурсов Арктики, строительство "Трамп тауэр" в Москве - что угодно, чтобы польстить ему. В то же время, Россия продолжит бомбардировки Украины. Именно такой вариант "переговоров" для Путина приемлем. И пока он действует именно в этом ключе.

К сожалению, несмотря на все действия России, ее нежелание действительно идти на перемирие, Трамп никак не решится хотя бы усилить санкции против нее. Очень жаль, что президент США не может занять решительную позицию и все время идет на уступки россиянам. С его стороны доминирует подход, что Россия ему нужна как глобальный игрок, чтобы решать вопросы в других регионах, например, на Ближнем Востоке или в переговорах с Ираном. Трамп до сих пор считает, что сможет "оторвать" Москву от Пекина, хотя приезд Си на парад в Москве, показывает обратное...

Поэтому, думаю, будет продолжаться дипломатическая борьба.

Алексей Гарань, профессор сравнительной политологии Киево-Могилянской академии