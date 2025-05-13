Чиновник из администрации президента США отметил, что возможность участия Трампа в переговорах оказывает большое давление на Путина.

Присутствие президента США Дональда Трампа на переговорах в Стамбуле в значительной степени зависит от того, поедет ли российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника из американской администрации.

"Сейчас все очень динамично. Никто не знает многого о том, каким будет четверг", - сказал он.

По словам чиновника, возможность участия Трампа в переговорах оказывает большое давление на Путина.

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Отмечается, что независимо от того, поедет ли Трамп в Стамбул, его спецпредставители Кит Келлог и Стив Уиткофф планируют присутствовать на переговорах между Украиной и РФ в качестве наблюдателей.

Кроме того, Келлог заявил, что в США надеются на то, что Путин приедет в Стамбул, пишет Clash Report. По его словам, в таком случае туда прилетит и Трамп.

Трамп отправит своих спецпредставителей на переговоры в Стамбуле - что известно

Ранее в Clash Report сообщили, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся 15 мая в Стамбул на переговоры Украины и России. До этого сам глава Вашингтона намекал на свое присутствие.

Уиткофф заявил, что надеется на то, что в скором времени состоится мирный саммит, на котором президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретятся лично.

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