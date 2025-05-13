Петр Порошенко выглядит странно с советами государству по нефтепроводу "Дружба", учитывая, что сам является фигурантом уголовного дела о незаконном с Медведчуком завладении стратегическим нефтепроводом "Самара-Западное направление" в 2016 году. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук.

По словам Олещука, указанный нефтепровод, который принадлежал Украине, через оффшоры был присвоен фирмами Медведчука и при содействии в то время главы государства Петра Порошенко.

"Труба была бартером между путиным и "гетманом". Это было своеобразное "спасибо" от путина за завод Порошенко в Крыму, который перешел в собственность россии. Кстати, как рассказывал сам Медведчук, в схеме "трубы" была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата с Порошенко включительно. Только по публичным данным, Порошенко должен возместить Украине $210 млн убытков. Где тогда были заявления Порошенко? Где были его Facebook-посты? Или руки были заняты трубой?", - написал Олещук.

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Кроме этого, по словам эксперта, Порошенко выступил с предложением зарегулировать криптовалюты и обложить их налогом "для наполнения украинского бюджета", забыв о собственных оффшорных активах и уклонении от налогов ним и членами его семьи.

"Порошенко требует облагать налогом крипту в момент, когда его сына поймали на неуплате военного сбора и других налогов на сумму более 770 млн грн. В момент, когда он через свой банк вложил в облигации 156 млн грн, которые украинцы донатили в его фонд. Из них Порошенко заработал 50 млн грн необлагаемой (!) прибыли. А сколько добытых сомнительным способом миллиардов Порошенко вывел в офшоры? Или все уже забыли Panama Papers? А сколько налогов Порошенко уплатил в армию россии, торгуя в войну на территории рф ("Рошен" в Липецке и др.)? Или "это другое"?", - отметил эксперт.

Олещук также упрекнул Порошенко относительно его инициативы заблокировать Telegram в Украине, указав на диаметральное расхождение заявлений и действий лидера фракции "Евросолидарности".

"Петр Порошенко на собственном Telegram-канале (!), призвал... заблокировать Telegram в Украине. Мол, это информационный террор и давление на украинцев. Интересно, что сам Петр Алексеевич и его секта ведут более 100 информационных Telegram-каналов, с которых давят на украинцев. Требовать запрета Телеграмм с собственной страницы Телеграмм - это все равно, что требовать запретить алкоголь, хлебая коньяк", - написал Олещук и подытожил заявления Порошенко:

"Телеграмм запретить всем! Кроме Порошенко и его секты; Нефтепровод забрать! И лучше отдать Порошенко и Медведчуку. Они первые научились "трубу" отжимать; Крипту обложить налогами! А о налогах Алеши и оффшорах Петра Порошенко забыть. Не ко времени! Война в стране! Прямо заповеди из "Скотного двора" Оруэлла, которые свиньи написали на стене: "Все животные равны, но некоторые равнее других". Правда, господин Порошенко?"

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко официально стал обвиняемым по резонансному делу о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".