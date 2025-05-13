В некоторых сетях цены достигают заоблачных 279 грн/кг.

В Украине стремительно дорожают продукты, в том числе и сало. Цены на отдельные сорта в супермаркетах бьют рекорды.

По данным ресурса Минфин, в средняя цена на сало в мае составляет 238,50 гривни за килограмм, хотя месяцем ранее это популярный продукт можно было купить за 236,77 гривни. Таким образом, средние цены выросли на 0,73%.

При этом указано, что в Megamarket сало продают по 198 гривень за килограмм, а самое дорогое в Novus – 279 грн/кг. В то же время в таких сетях, как Auchan этот продукт можно купить по 223,90 грн/кг, в Сильпо – 149 грн/кг, а в Varus – 279,90 грн/кг.

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Среди возможных причин роста цен на сало стоит отметить подорожание сырья и топлива, увеличение расходов на логистику и девальвацию гривни.

Цены в Украине - последние новости

В Украине падают цены ранние овощи. При этом дешевле, чем неделей ранее, продавался как прошлогодний картофель, так и урожая нынешнего года.

В то же время, на фоне заметного сокращения предложения начал дорожать репчатый лук. Прохладная погода сказалась на объемах выборки огурца из местных тепличных комбинатов, в результате чего овощ подорожал.

В свою очередь в Институте садоводства НААН не исключают, что из-за заморозков Украина может полностью потерять урожай абрикосов и алычи, а также до 30% урожая вишни и черешни.

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