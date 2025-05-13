В Третьем армейском корпусе сейчас завершено создание командной вертикали, формируются корпусные комплекты. Об этом в интервью NV рассказал Андрей Билецкий, командир Третьего корпуса.

Так называемый корпусный комплект включает пять бригад как боевое ядро, а также подразделения специального назначения - БПЛА, разведку, логистику, медицину, связь. Билецкий назвал создание корпуса переходом на качественно иной уровень. "Самое сложное перейти от тактического к оперативному мышлению. Это другой уровень планирования, другая динамика, большая ответственность. И должен сказать, мы одни из самых быстрых в этих трансформациях в пределах ВСУ", - заявил комкор.

Корпус строят на тех же принципах, которые исповедует Третья штурмовая бригада, - качественное управление, планирование, которое минимизирует риски и потери, подготовка личного состава, технологичность: дроны, сенсоры, новые средства огневого поражения. Такие подходы сделали "Тройку" рекордсменом поля боя: бригада держит самый длинный среди других подразделений ВСУ 52-километровый участок на Харьковщине, является лидером по подтвержденным поражениям целей артиллерией и дронами среди непрофильных подразделений.

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Билецкий также подчеркнул важность общего мировоззрения и единого духа в корпусе: "Мы как семья, но семья боевая. Это создает взаимную поддержку, солидарность, доверие. Отсюда наша этика, наш стиль, даже наша символика. Это не детали, это фундамент".

Он назвал и основные проблемы в ВСУ, которые предстоит решить в новом соединении. Это чрезмерная бюрократия, централизация, страх принятия решений на низовом уровне, сложность во внедрении инноваций. "Новые технологии и тактики проходят через слишком долгие процедуры. Но мы в Третьей бригаде пытаемся это ломать. Мы внедряем новое быстро, самостоятельно. Есть риски, но без этого не будет прогресса", - подчеркнул Билецкий.

14 марта 2025 года Андрей Билецкий, основатель "Азова", основатель и командир Третьей штурмовой бригады, официально объявил о создании Третьего армейского корпуса. Его частью станут Третья штурмовая, другие бригады, а также дополнительные подразделения БпЛА и другие.