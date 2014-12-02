Российская прокуратура признала факты гибели военных по запросу "Солдатских матерей"

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Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

"Как следует из информации, обнародованной российскими средствами массовой информации, с августа по сентябрь 2014 года в рядах Вооруженных сил Российской Федерации произошло несколько нештатных ситуаций, в результате которых погибло несколько десятков наших сограждан – российских солдат", – писали активисты в своих запросах, прилагая список погибших, составленный на основе публикаций информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг", телеканала "Дождь" и сведений, предоставленных другими правозащитниками.

Читайте такжеРоссийская прокуратура завела второе дело против главы комитета солдатских матерей БогатенковойПрокуратура на этот запрос ответила следующее: "Обстоятельства смерти военнослужащих, перечисленных в данных обращениях, установлены и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. По результатам приняты обоснованные правовые решения. Оснований к их отмене не имеется и осуществлению иных мер прокурорского реагирования не имеется".

"Мы еще сделали запрос по поводу раненых в Военно-медицинской академии, где сейчас странный режим, туда вообще никого не допускают. И в этом случае мы тоже получили отписку: нам не могут дать информацию о количестве раненых, в соответствии с законом о персональных данных. А нам не нужны персональные данные – нам нужно количество раненых и откуда они прибыли", - говорит Элла Полякова, председатель "Солдатских матерей Петербурга".