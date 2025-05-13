Венгры более 10 веков жили на Закарпатье.

Венгрия после Первой мировой войны потеряла 72% территории и 36% населения. Именно поэтому венгры посягают на Закарпатье. Такое мнение высказал доктор философии в области истории Константин Куцов в комментарии для LIGA.net.

Он напомнил, что венгры более 10 веков жили на Закарпатье рядом с русинами (украинцами). Доктор философии подчеркнул, что мадьяризация региона длилась веками и усилилась в конце XIX - начале ХХ века, вплоть до конца Первой мировой войны.

Уже после Первой мировой войны Венгрия хотела оставить Закарпатье себе, но в результате Трианонского мирного договора, который был заключен в 1920 году, регион стал частью Чехословакии.

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"Венгры получили так называемую травму Трианона - потеряли 72% территорий и 36% населения. Возвращение территорий - до сих пор идея фикс венгерских политиков", - объяснил Куцов.

Венгрия перенесла переговоры с Украиной о нацменьшинствах - что известно

Ранее венгерская сторона перенесла запланированные переговоры с Украиной, которые касаются нацменьшинств. В Министерстве юстиции отметили, что эти переговоры необходимы для вступления нашей страны в ЕС.

На ситуацию отреагировала непосредственно вице-премьер по евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина. Она подчеркнула, что "диалог должен быть продолжен".

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