Эксперт отмечает, что отставание между ключевыми игроками сокращается, и Соединенные Штаты уже готовы к практическому развертыванию новых систем.

Гиперзвуковыми считают ракеты, которые движутся со скоростью более 5 МАХов и способны маневрировать в полете. Это отличает их от классических баллистических ракет, которые также достигают гиперзвуковых скоростей, но летят по предсказуемой траектории. США, Китай и Россия соревнуются за то, чтобы быть лидерами этого вооружения.

Бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд для издания 19fortyfive объяснил, у кого из этих государств сейчас есть лучшее гиперзвуковое оружие в мире.

Современные гиперзвуковые технологии охватывают:

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планирующие боевые блоки;

прямоточные гиперусиливаемые воздушно-реактивные двигатели (ГУВРД);

ракеты с комбинированным стартовым ускорением;

снаряды для рельсовых пушек.

Россия - впереди по скорости

Россия первой официально развернула гиперзвуковое оружие. Ее ракета "Циркон" с морским базированием имеет скорость до 8-9 МАХов. Ее запуск осуществляется с кораблей, а подъем обеспечивает твердотопливный двигатель с последующим включением воздушно-реактивного. По словам Москвы, "Циркон" может преодолевать до 1000 км. Еще одна ракета - "Кинжал" - достигает 10 МАХов, однако является аэробаллистической, а не классически гиперзвуковой.

Китай - стабильный прогресс

Китай демонстрирует стабильное развитие: ракета DF-17 - это планирующий боевой блок, который может летать со скоростью 5-10 МАХов. Ее реальные характеристики остаются под вопросом - западная разведка не подтвердила заявленные параметры.

США - поздний старт, но быстрый прогресс

США стартовали позже, но имеют технологический прорыв. Основные проекты:

Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) - планирующий боевой блок в рамках программы Conventional Prompt Strike, уже испытанный на мысе Канаверал.

Гиперзвуковая крылатая ракета с ГПВРД, который активируется после начального разгона твердотопливным ускорителем. ГПВРД не переносит окислитель и работает только на скоростях свыше 4 МАХ.

Сухопутная система Long-Range Hypersonic Weapon, которую развернут в 2025 году на базе Льюис-Маккорд (Вашингтон). Мобильная система запуска позволяет менять позицию после стрельбы.

США работают также над средствами противодействия гиперзвуковому оружию, в частности над перспективным щитом вроде "Золотого купола" для перехвата таких целей.

Россия имеет самую быструю гиперзвуковую ракету на сегодня. Китай активно развивает свою программу. США - технически продвинутая, но еще не развернутая гиперзвуковая сила. Однако отставание сокращается, и Соединенные Штаты уже готовы к практическому развертыванию новых систем.

Гиперзвуковое оружие - последние новости

В прошлом году был представлен проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты под названием Mako, которая предназначена для истребителя пятого поколения F-35.

Кроме того, в 2024-м США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проект которой ранее якобы был "отменен". Ее носителем выступает бомбардировщик B-52 Stratofortress.

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